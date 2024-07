Trump soovib, et kohus tühistaks tema süüdimõistva otsuse

Taotlus esitati kirjas kohtunik Juan Merchanile, mille endise presidendi advokaadid saatsid ja milles palutakse kohtunikult luba esitada avaldus Trumpi 11. juuli karistuse edasilükkamiseks ja juhtumi lõpetamiseks, kinnitas The New York Post.

Kiri avalikustatakse eeldatavasti teisipäeval, pärast mida saab Manhattani ringkonnaprokurör Alvin Braggi büroo võimaluse vastata.

New York Timesi teatel esitati taotlus 10 päeva enne seda, kui Trumpile määratakse kõnealuses kohtuasjas karistus.

Kaitsemeeskond palub pöördumises Merchanil kaaluda, kuidas ülemkohtu esmaspäevane otsus mõjutab Trumpi ajaloolist 30. mai süüdimõistmist.

Ülemkohtu otsus takistab prokuröridel süüdistamast presidenti ametlike toimingute eest või kasutamast tõendeid ametlike toimingute kohta süüdistuse esitamisel. Kuid ülemkohus jättis madalamatele kohtutele otsustada, mis on ametlik toiming.

Manhattani ringkonnaprokuröri büroo ei vastanud The New York Posti kommentaaripalvele. Ka Trumpi advokaat keeldus kommenteerimast.

Trump väidab, et tema sotsiaalmeediapostitused endise abilise Michael Coheni kohta – kes oli prokuratuuri peamine tunnistaja – pärinesid tema ajast Valges Majas ja oleks pidanud kohtuprotsessist välja jääma presidendi immuniteedi tõttu.

Pole selge, kas Merchan kaalub süüdimõistmise uuesti läbi vaatamist, kuna kohtujärgsete avalduste esitamise tähtaeg on juba möödunud.

Presidendiks pürgiv Trump nimetas ülemkohtu otsust esmaspäeval oma sotsiaalmeedia kanali Truth Social postituses suureks võiduks USA põhiseadusele ja demokraatiale.

Samal ajal võrdles Bideni kampaania ametnik ülemkohtu otsust endisele presidendile diktatuuri võtmete andmisega. President Biden mõistis samuti hukka ülemkohtu otsuse, mis viivitab Trumpi 2020. aasta valimiste mõjutamise kohtuprotsessi.

"Mees, kes saatis selle rahvahulga USA Kapitooliumisse, seisab silmitsi võimaliku kriminaalsüüdistusega selle päeva sündmuste eest ja Ameerika rahvas väärib kohtute vastust enne eelseisvaid valimisi," ütles 81-aastane president esmaspäeval Valgest Majast peetud kõnes. "Avalikkusel on õigus teada, mis juhtus 6. jaanuaril, enne kui nad taas hääletama kutsutakse."

"Tänase otsuse tõttu on see nüüd väga, väga ebatõenäoline," ütles Biden. "See on kohutav karuteene meie rahvale."