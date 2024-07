Kamala Harris on mures, et demokraadid asendavad Bideni valge kandidaadiga

USA asepresidendi Kamala Harrise meeskond on mures, et demokraadid määravad Joe Bideni asemel ametisse valge kandidaadi ja leiavad, et mustanahaliste valijate ignoreerimine oleks solvang.

Bidenile on esitatud üleskutseid loobuda valimisvõitlusest vanusega seotud murede tõttu pärast katastroofilist teledebatti Donald Trumpiga. Bideni kampaania, mis on USA presidendi ja Harrise ühine projekt, on tagasi lükanud üleskutsed tema asendamiseks noorema kandidaadiga.

Siiski on Harrise liitlased pahased, et teda on võimalikest asendajate ringist enamasti välja jäetud põhjendusega, et mustanahalise naise ignoreerimine oleks solvang.

Seni on olnud peamised kõnealused asenduskandidaadid Gavin Newsom ja Gretchen Whitmer – California ja Michigani demokraatidest kubernerid.

"Fakt, et inimesed selle juurde pidevalt tagasi tulevad, on nii solvav paljudele meist," ütles üks Harrise liitlane Politicole. "Nad ei saa ikka veel aru, et see sõnum, mida nad inimestele, sellele Demokraatlikule Parteile saadavad on, et eelistame valget inimest."

Harrise meeskond on rõhutanud, et tema rass võib just meeldida mustanahalistele valijatele – demokraatide peamine valijaskond, mis on viimasel ajal Bidenist eemalduma hakanud.

Pew Research Centeri andmed näitavad, et Bideni poolt kavatseb novembris hääletada 77 protsenti mustanahalistest valijatest, 2020. aastal toetas teda 93 protsenti neist.

Kuigi Bidenil on selles demograafilises rühmas endiselt märkimisväärne edumaa, võib suundumus Trumpi poole olla piisav, et võita mõningaid piiripealseid osariike. Siiski osutavad Harrise vastased Demokraatlikus Parteis, et tema toetus üldvalijate seas on Bideni omast palju madalam.

Keskmiselt viitavad küsitlused, et Trump juhiks Harrise ees kuue protsendipunktiga. Praegused küsitlused näitavad, et Trump ja Biden on võrdsel tasemel.

Pärast neljapäevast debatti pole ükski demokraadist poliitik kutsunud Bidenit üles loobuma nominatsioonist, mille ta kindlustas tänavu eelvalimistel sisuliselt kellegagi konkureerimata.

Kuid partei strateegid on mures, et 81-aastase mehe vaimsete võimete langus võib takistada tal Trumpi võitmast. Mõned on kutsunud üles korraldama augustis Chicagos vahendatud kokkulepet, mis võimaldaks parteil valida uue kandidaadi.

Newsom ja Whitmer on mõlemad avaldanud toetust Bideni-Harrise kandidatuurile ja lükanud tagasi väited, et nad loodavad asendajaks saada.

Whitmer rääkis reedel Bideni kampaania kõrgemate ametnikega kinnitamaks, et tema ei ole meediaraportite taga, mis teda võimaliku asendajana mainivad, teatas Politico.

Ka Newsom lükkas tagasi üleskutsed asendajaks saada ja kutsus parteid üles koonduma Bideni ümber. "Ma arvan, et see on ebamugav ja tarbetu," ütles ta.