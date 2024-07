Toidupanga tulu vähenes mullu

2023. aastal koosnesid Eesti-Hollandi Heategevusfondi tulud peamiselt eraisikute ja eraettevõtete annetustest ja riigi ning kohaliku

omavalitsuse toetustest ning ettevõtlustuludest. Tulud kokku moodustasid 1,9 miljonit eurot. 2022. aastal olid tulud 2 691 244 miljonit eurot.

Eesti-Hollandi Heategevusfondi 2023. aasta kasum oli 334 491 eurot, aasta varem oli see 597 606 eurot. Eelmiste aastate akumuleeritud kasum on 1 591 328 eurot. Kokku on Eesti-Hollandi Heategevusfondil netovara 2023. aasta lõpu seisuga 1 925 819 eurot.

Varasemalt on Toidupanga endised koostööpartnerid toidujagamises Heategevusfondile ette heitnud suurte reservide säilitamist läbi aastate. Toidupanga nõukogu on etteheidetele vastanud, et reservi säilitamine on vajalik, et teenindada abivajajaid ka toetusprogrammide lõppemise korral.

"Kuna 2024. aasta jooksul lõppeb sotsiaalministeeriumi rahastatav REACT.EU projekt, siis selleks, et olla üle-eestilise Toidupangana jätkusuutlik

ka 2025. aastal ja hiljem, peame kogunenud finantsreserve kasutama väga läbimõeldult," kirjutatakse ka majandusaasta aruandes.

Aruanne: lõppes koostöö kolme toidujagajaga

Toidupank jagas 2023. aastal toiduabi keskmiselt 19 250 inimesele nädalas, kellest 3 500 olid Ukraina põgenikud. Umbes 45 protsenti jagatud toiduabist jagati otse abivajajatele koostöös 76 kohaliku omavalitsusega. 55 protsenti toiduabist jagati läbi 156 heategevusorganisatsiooni.

Pärast kolmeaastast tugevat kasvu Covid-19 kriisi ja Ukraina põgenike saabumisega seoses, jäi 2023. aastal abisaajate arv ja toiduabi kogus enam-vähem samaks võrrelduna 2022. aastaga.

Investeeringute kohta kirjutab sihtasutus aruandes, et 2023. aastal soetati kaks külmutusseadmega kaubikut ja külmik, soetused kokku olid väärtuses 90 510 eurot.

Alustati ka ehitust supiköögi rajamiseks Tallinna Toidupanga ruumidesse Punane tänav 48, Tallinnas. Lõpetamata ehitusega seotud investeeringud moodustasid aasta lõpu seisuga summa 44 960 eurot.

Aprillis lõpetas Toidupank koostöö MTÜ-ga Iseseisev Elu ja MTÜ-ga Valga Abikeskus, kes juhtisid toidupanku Valgas ja Tartus. "Otsustasime Tartu ja Valga toidupankade tegevust edaspidi juhitida SA Eesti-Hollandi Heategevusfondi alt. Selle muudatuse peamine põhjus oli usalduse kaotus ning ka efektiivsuse, kvaliteedi ja toiduohutuse parandamine ja teenuste laiendamine. Mõlemas linnas otsiti aprillis uusi laoruume ja võeti tööle uued töötajad," kirjutatakse aruandes.

Alates 1. juunist lõpetas Toidupank korraliselt koostöö ka MTÜ-ga Rakvere Diakooniakeskus ja alustas Rakvere Toidupanga juhtimisega SA

Eesti-Hollandi Heategevusfondi all.

"Põhjuseks on siin soov parandada ja laiendada teenuseid vaesuses elavatele inimestele. Rakveres on tänaseks allkirjastatud leping uute laoruumide kasutamiseks ja otsime uusi töötajaid," põhjendatakse muudatust aruandes.

Esimene Toidupank, Tallinna Toidupank, alustas tegevust 2010. aastal.