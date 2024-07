Valge Maja töötajad on väidetavalt hirmul siseringi kapseldunud Bideni ees

Valge Maja töötajad on väidetavalt hirmul president Joe Bideni ettearvamatu käitumise pärast ja on briifingutel sunnitud olema äärmiselt ettevaatlikud, et mitte presidendi viha enda peale tõmmata. Allikate sõnul on Biden kapseldunud siseringi ja on nõus kuulama vaid üksikute nõunike soovitusi.

Anonüümseks jäänud allikate sõnul peab Bidenile teatud teemade tutvustamisel olema väga ettevaatlik, kuna president võib ootamatult ägestuda.

"Seda ei saa lisada, see ajab ta vihale või pane just see sisse, see meeldib talle," kirjeldas Politicole üks kõrgem administratsiooni ametnik, kuidas mõned 81-aastase presidendi abilised tunnevad, et peavad briifingutel vältima tema raevu.

"See on nagu Rorschachi test, mitte briifing," ütles allikas. "Sest ta ei ole meeldiv inimene, kui teda briifitakse. See on väga keeruline ja inimesed kardavad teda."

"Biden ei võta nõuandeid kelleltki peale väheste peamiste abiliste, ja sellest saab täiuslik torm, sest ta muutub üha isoleeritumaks nende püüdlustest hoolimata," ütles allikas.

Valge Maja lükkas presidendi iseloomustused jõuliselt tagasi. Pressiesindaja asetäitja Andrew Bates rõhutas teisipäeval The Postile, et see pole lihtsalt Bideni loomuses.

Minevikus on tulnud esile väiteid, et Biden on äkilise temperamendiga ja ta võib abiliste peale röögatada – mõnikord ropult – kui teda teatud arengud ärritavad.

Biden on tuginenud väga tihedale siseringile, kes on püüdnud pakkuda talle kaitset meedia ja teiste rühmade eest. Tema kaitsjateks on olnud kõrgem nõunik Anita Dunn, endine personaliülem Ron Klain ja lisaks veel Mike Donilon, Steve Ricchetti ja Bruce Reed.

"Seal on kindel kambavaim," ütles üks demokraadist nõunik Politicole, viidates Bideni siseringile, mis on teda kaitsnud. "Nad on üksteist kaua tundnud."

"Mõistlik inimene oleks debatti vaadates mures ja nende murede ignoreerimine on paljudele alandav," ütles allikas, viidates mõnele inimesele demokraatide eliidist, kes on avalikult väitnud, et Bideni vaimse pädevusega on kõik täiesti korras.

Üks pikaaegne Demokraatliku partei liige Esindajatekojas kirjeldas Bideni meeskonda kui üsna isoleeritut ja sellist, mis ei hooli, mida keegi ütleb.

Pärast Valge Maja töötajate murede avalikuks tulemist andis Bates täiendava vastuse, nimetades kaebusi tihedalt kontrollitud siseringi kohta igas administratsioonis eksisteerivate protsesside ebaõiglaseks moonutuseks ja ütles, et Biden otsib aktiivselt sisendit paljudelt inimestelt administratsiooni sees ja väljaspool.

Bideni kampaania ja tuntud demokraadid on püüdnud tema ümber koonduda keset üleskutseid lõpetada kandideerimine teiseks ametiajaks. Nad on esitanud erinevaid selgitusi, näiteks et presidendil oli külmetus, ja süüdistanud CNN-i moderaatoreid ja kõrgemaid abilisi, et juhtida tähelepanu kõrvale Bideni halvenenud vaimsest võimekusest ja võimest anda selgeid vastuseid ilma teleprompterita.

Demokraatliku partei toetusorganisatsiooni Center for American Progress tegevjuht Patrick Gaspard ütles intervjuus, et Biden võib novembris siiski võita ja demokraadid üldiselt toetavad teda seni, kuni ta on kandidaat. Kuid ta soovitas kampaaniameeskonnal olla rohkem avatud kriitikale ja nõuannetele väljastpoolt siseringi.

Kaitsev hoiak Bideni vanuse osas on osadel demokraatidel sisuliselt juba lihasmällu talletunud.

Valge Maja pressirühm on halastamatult püüdnud diskrediteerida ja lahjendada sellele teemale keskendunud lugusid ning agressiivselt rünnanud neid pärast avaldamist.

Eelmisel juunil, kui Biden komistas ja kukkus lennuväe akadeemia lõpetamise tseremoonial, kommenteeris Valge Maja vaid mõne minuti möödudes, et ta komistas liivakoti otsa. See juhtum langes kokku märgatavate muudatustega protokollis, et vältida täiendavaid komistamisi: president hakkas sagedamini kasutama paksu tallaga jalanõusid ja madalamaid, vähem kõikuvamaid treppe, kui ta lennukisse sisenes ja sealt väljus.

Kui konservatiivsed kanalid keskendusid G7 kohtumisel salvestatud videole, kus Biden kõndis teistest juhtidest eemale, vihjates tema segadusele, lükkas Valge Maja selle kajastuse tagasi öeldes, et see on ebaaus ja kallutatud.