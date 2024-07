Tsahkna: Michal selliseid läbimõtlemata väljaütlemisi kui Kallas ei tee

Tsahkna rääkis kolmapäeva hommikul "Vikerhommikus", et on olnud koos Michaliga kahes varasemas valitsuskoalitsioonis ja nüüd ka aasta praeguses Kaja Kallase valitsuses.

"Tegu ongi väga erinevate inimestega, kui ma mõtlen just karaktereid. Kaja Kallas, kui me mäletame tema peaministri aega, siis ei olnud vist nädalat, kui ta ei oleks mingi väljaütlemisega hambus kõigil. Ja eks ta tegi ka kõigi teiste oma ümber olijate elu keeruliseks," rääkis Tsahkna.

Ta tunnistas, et Kallase väljaütlemised ei olnud alati läbimõeldud ja tõi värvikamatest näidetest välja automaksu.

"Samal ajal kui õpetajate streik oli peale tulnud, öelda õpetajatele, et kuulge, kui te tahate palgatõusu, siis minge reklaamige automaksu, selliseid läbimõtlemata või selliseid emotsionaalseid väljaütlemisi Michali puhul ei ole," sõnas Tsahkna.

Kui Kristen Michal peaks saama valitsusjuhiks, läheb Tsahkna sõnul peaministri kommunikatsioon selgelt läbimõeldumaks.

"Ta (Kristen Michal - toim) on ikkagi metsikult suure kogemusega, kui mõtelda, kust ta on tulnud ja kui kaua ta on Eesti poliitikas olnud ning mida ta on teinud. Seesama Andrus Ansipi aeg või isegi Siim Kallase valitsuse aeg. See kogemuste baas on ikkagi metsik."

Tsahkna sõnul oli Kaja Kallase isikuomadus, et isegi kui sein oli ees, siis läks ta ikka edasi ning sai siis kahjustada või mitte.

"Aga täna on ta seal, kus ta siis on – rahvusvahelisel tasemel. See on kindlasti ka väga paljude inimeste töö, Eesti välispoliitika jätkusuutlikkuse töö ja sõnumite õigsus tänases julgeolekupoliitikas. Aga see on ka seesama karakteri küsimus. Ta (Kaja Kallas - toim) vaatab silma, ütleb otse asju välja."

Tsahkna sõnul iseloomustab Michalit see, et ta on meeskonnamängija ja meeskonna ehitaja.

"Ta on hästi järjepidev ja tulemused tulevad lõpuks ära. Aga ta väga selgelt jälgib, kas tal on meeskond taga. Ja ka nüüd esimesed konsultatsioonid näitavad, et ta väga tõsiselt vaatab, et kõik oleks laua taga võrdsed või rahul vaatamata sellele, et nad on konkurenterakonnad."

Tsahkna nentis, et peaministri positsioon avab sageli ka inimestes hoopis teised tahud kui varem.

"Ta (peaminister - toim) on ikkagi tippjuhi koht, kus ollakse väga üksi. Ükspuha, kui palju seal meeskonda kõrval on, aga lõpuks ollakse väga üksi. Ma olen näinud ju päris palju erinevaid peaministreid. See positsioon avab tegeliku isiku, keda võib-olla varem ei olegi märganud mõnes muus olukorras."

Tsahkna toetab uue erakonna juhina Kristina Kallast

Rääkides Eesti 200 juhi valimistest, mis toimuvad augusti lõpus ja kus vastamisi lähevad ilmselt Kristina Kallas ja Hendrik Johannes Terras, andis Tsahkna mõista, et tema eelistus kuulub Kallasele.

"Ma ei keeruta – me oleme alustanud Kristina Kallasega koos selle erakonna ehitamist päris nullist peaaegu seitse aastat tagasi. Kui aasta tagasi Lauri Hussar erakonna esimehe koha pealt tagasi astus, siis meil oli päris tõsine arutelu, kes nüüd selle saua kätte võtab. Kristina tookord ütles väga põhjendatult, et ta on uus minister, ta on esimest korda valitsuses, oli tulemas õpetajate streik, ta tahtis saada rohkem kogemust. Ja me leppisime kokku, et ma võtan selle ameti aastaks ajaks, kuna ma olen olnud pikaaegse valitsuse poliitika kogemusega."

Tsahkna sõnul oli algne plaan, et ta paneb erakonnajuhi ameti maha esialgu oktoobrikuusse planeeritud erakonna üldkogul, mis toodi nüüd varasemaks – augusti lõppu.

"Minu seisukoht on selge, et Kristina Kallas on valmis võtma erakonna juhtimise endale üle. Tal piisavalt kogemust ja visioon. Ja ma loodan, et tal on ka see tahe. Ametlikult ei ole veel keegi pabereid esitanud, selleks on veel aega, sest üldkoosolek on alles 31. augustil. Aga ma loodan, et tal (Kristina Kallasel - toim) on seda tugevust, jõudu on. Mina olen igatahes tema selja taga olemas ja me koos ka peame neid läbirääkimisi."

Rääkides Kallase arvatavast vastaskandidaadist Hendrik Johannes Terrasest nentis Tsahkna, et ka Terras on tema väga hea lähedane kaasvõitleja.

"Ma olin ise täpselt samasugune, kui Mart Laar mind kutsus 2003. aastal Isamaasse. Isegi meie vanusevahe on täpselt samasugune naljakal kombel. Ja ka mina mässasin ning esitasin nõudmisi ja ideid. See ongi väga lahe, et meil on nagu päris erakond, kus toimub ideede võistlus. Hendrik on selgelt meeskonnaliige ja kui sellist elu ei oleks erakonnas, siis ma arvan, et sellel erakonnal polegi mõtet."