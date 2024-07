Ratas sihib Euroopa Parlamendis majandusteemade komisjone

Euroopa Parlamenti valitud erakonna Isamaa poliitik Jüri Ratas ütles, et on esitanud soovi saada europarlamendis mõne majandusteemadega tegeleva komisjoni liikmeks, kuid praegu pole veel komisjonide koosseise paika pandud.

"Ma olen oma eelistused esitanud ja üks komisjon on ITRE, mis tegeleb tööstuse, teadusuuringute ja energeetikaga," ütles Ratas. "Ja teine komisjon, kuhu ma olen oma eelistuse sisse andnud, on regionaalarengu komisjon (REGI) - see on komisjon kus arutatakse väga palju neid küsimusi, mis on seotud ka Eestiga, näiteks ühtekuuluvuspoliitika, mis on Euroopa Liidu üks olulisemaid avaliku sektori investeerimispoliitikaid," lisas ta.

Aga see, millisesse komisjoni europarlamendi liikmed saavad, selgub pisut hiljem, märkis Ratas. "Hetkel on alles olnud see voor, kus öeldakse oma eelistused. Eks lähinädalate jooksul peab selguma, kuhu on võimalik ja kuhu ei ole võimalik [saada]," märkis ta.

Komisjonide liikmed panevad paika Euroopa Parlamendi saadikurühmad, millel on vastavalt oma suurusele õigus igasse komisjoni liikmeid esitada. Ratas on europarlamendi suurima, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige.

Varasemalt on ITRE komisjonis töötanud teine Eesti endine peaminister Andrus Ansip.

Küsimusele tema meeskonna kohta ütles Ratas, et soovib omale nõunikke palgata nii Brüsselis kui ka Tallinnas, kusjuures panna Tallinnas tööle ka oma büroo.

"Hetkel on minu plaan see, et Brüssel ei oleks ühe otsa pilet. Igal juhul ma soovin ka Eestis oma büroo avada, kus inimesed töötavad just selle eesmärgiga, et minu tegevus Eestis poliitilises mõttes jätkuks, jätkuks nii maakondade kui valdade külastamine, oma töö kajastamine Eestis ja siis samuti ka Brüsselis ja Strasbourgis oma nõunikud palgata," rääkis ta.

Tema nõunike isikud peaks selguma siiski alles augustis, lisas Ratas.

Euroopa Parlamendi esimene töösessioon toimub juuli kolmandal nädalal, 16.-19. juulini.

Mustamäelt Tallinna volikokku valitud Ratas kordas üle, et soovib jätkata tööd ka Tallinna linnavolikogus ning loodab leida logistiliselt lahenduse, kuidas ta saaks korra kuus neljapäeviti toimuvatest Tallinna volikogu istungitest osa võtta. Euroopa Parlamendi plenaaristungid toimuvad tavaliselt kuni neljapäeva lõunani.