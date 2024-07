Hamas nõustus USA ettepanekuga alustada kõnelusi pantvangide vabastamiseks

Sõjaline islamistlik rühmitus loobus nõudmisest, et Iisrael sõlmiks enne lepingu allkirjastamist alalise relvarahu ja võimaldaks läbirääkimistel seda saavutada kuuenädalase esimese etapi jooksul, ütles anonüümsust soovinud allikas Reutersile.

Palestiina ametnik, kes on lähedane rahvusvaheliselt vahendatud rahupüüdlustele, ütles, et ettepanek võib viia raamlepinguni, kui Iisrael selle omaks võtab, ning lõpetab üheksa kuud kestnud sõja Iisraeli ja Hamasi vahel Gazas.

Anonüümseks jääda soovinud Iisraeli läbirääkimismeeskonna allikas ütles Reutersile, et nüüd on reaalne võimalus kokkuleppele jõuda. See on vastuolus varasemate katsetega üheksa kuud kestnud Gaza sõjas, kui Iisrael on ütelnud, et Hamasi tingimused on vastuvõetamatud.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu pressiesindaja ei vastanud laupäeval, juutide hingamispäeval, kohe kommentaaripalvele. Reedel teatas tema büroo, et kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal ja rõhutas, et poolte vahel on endiselt lünki.

Sõda Gazas on kohalike tervishoiuametnike sõnul nõudnud enam kui 38 000 palestiinlase elu.