Relvarahu nõudvad Iisraeli meeleavaldajad blokeerisid maanteid

Pikale veninud pingutused vahendada relvarahu said hiljuti uue hoo, kui Palestiina islamistlik äärmusrühmitus Hamas loobus oma ühest peamisest nõudmisest Iisraelile lõpetada sõda. Äärmuslased küll soovivad püsivat relvarahu, kuid Netanyahu on vandunud võidelda seni, kuni Hamas tervikuna on hävitatud.

Pühapäevane niinimetatud häirimise päev algas hommikul kell 6.29, kattudes sama ajaga, mil Hamasi võitlejad alustasid esimeste rakettide tulistamist Iisraeli pihta 7. oktoobri varahommikul. Meeleavaldajad blokeerisid riigi peamisi maanteid ja väljendasid oma protesti valitsuse ministrite kodude ees.

Ümberpiiratud sõjatsooniks muudetud Gaza sektori piiri lähistel lasid Iisraeli meeleavaldajad lendu 1500 musta ja kollast õhupalli, mis sümboliseerisid neid kaaskodanikke, kes Hamasi rünnakus tapeti või pantvangi võeti.

Novembris allkirjastatud ajutise relvarahuleppe kohaselt vabastati üle 100 pantvangi, ent jätkuvalt on Hamasi käes umbes 120 röövitud iisraellast. Iisraeli võimude hinnangul on enam kui 40 pantvangi praeguseks surnud ja kardetavasti see arv veel kerkib, kui sõjategevus jätkub.

Iisraeli õhurünnakutes ööl vastu pühapäeva ja pühapäeval sai surma vähemalt üheksa palestiinlast, ütlesid Hamasi ametnikud.