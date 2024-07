Gaza võimud: Iisraeli rünnakus koolile hukkus 30 inimest

"Deir el-Balah' piirkonnas rünnati veidi aega tagasi meditsiinilist väliüksust võõrustavat koolimaja. Rünnak tõi kaasa 30 märtrit ja enam kui 100 haavatut," teatas ministeerium avalduses.

Iisraeli sõjavägi kinnitas koolile löögi andmist, öeldes, et seal tegutsesid terroristid.

Alates 6. juulist on tabamuse saanud vähemalt kaheksa kooli, rünnakute tagajärjel on hukkunud kokku üle 100 inimese, ütlevad tervishoiuministeerium ja allikad haiglatest.

Kuna enamik Gaza 2,4 miljonist elanikust on alates sõja puhkemisest oktoobris vähemalt korra ümberasuma sunnitud, on paljud otsinud varjupaika koolihoonetes, sealhulgas selles, mida rünnati laupäeval.

Gaza tsiviilkaitseamet teatas laupäeval eraldi avalduses, et lõuna pool Khan Yunise piirkonnas on esmaspäeval alanud Iisraeli operatsioonis saanud surma umbes 170 inimest ja veel sajad haavata.

Iisraeli sõjavägi hoiatas laupäeval, et piirkonnas on kavas uus operatsioon ja andis Khan Yunise elanikele taas evakuatsioonikäsu.

ÜRO teatel on alates nädala algusest piirkonnast põgenenud enam kui 180 000 palestiinlast.

Evakuatsioonikorraldused ja intensiivne vaenutegevus on abitegevust tohutult raskendanud, märkis ÜRO ja rõhutas, et vee-, hügieeni- ja sanitaartingimused on piirkonnas rasked.

Iisrael teatas esmaspäeval, et nende väed tegutsevad jõuliselt Khan Yunise piirkonnas, sealhulgas alal, mis varem oli deklareeritud ohutuks humanitaaralaks.