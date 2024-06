USA hoiatas Hezbolla't: meie peale ärge Iisraeli rünnaku korral lootke

USA ametnikud kardavad, et otsene lahingutegevus Iisraeli ja Hezbollah' vahel, mis nagu Hamas on Iraani toetatud, kuid paremini relvastatud, võib viia piirkonna täielikku sõtta. See on stsenaarium, mida nad on püüdnud vältida alates Iisraeli ja Hamasi sõja puhkemisest eelmise aasta oktoobris.