Õpilastele kodumaise köögivilja pakkumise nõue lükkus edasi

Koolikava toetus on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorralduse meede, millega toetatakse puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete pakkumist lastele. Tänavu augustist muutub selles kavas mitu tingimust, riiklik eelarve säilib varem kinnitatud mahus.

Näiteks lükkas regionaal- ja põllumajandusministeerium aasta võrra edasi 1. augustist jõustuma pidanud nõude, mille kohaselt on abikõlblikud vaid sellised puu- ja köögiviljad ning piim ja piimatooted, mille kasvatamise või tootmise koht asub haridusasutusest kuni 300 km kaugusel.

Ministeeriumi põllumajanduspoliitika peaspetsialist Ahto Tilk nentis, et selle nõude praktiline rakendamine osutus keeruliseks, mistõttu lükati see järgmisesse õppeaastasse.

"Me pidasime nõu erinevate toitlustajatega ja toetuse taotlejatega. Kodumaiste puu- ja köögiviljade kättesaadavus ei ole aastaringselt kogu aeg tagatud. Selgus ka see, et Euroopa Komisjoni kriteeriumitega oli väike vastuolu, mis puhul kodumaine toodang on lubatud, kuid välistada ei tohi ka teiste pakkujate ligipääsu. Ka praktilise poole pealt oli puudujääke," tõdes Tilk.

Lisaks eelmainitule minnakse toetuse arvestamisel üle ühikuhindade arvestusele, mille kohaselt on ühel portsjonil üks ühikuhind ning hindu arvestatakse mitte enam õppepäeva, vaid õppenädala kaupa. Portsjon puu- või köögivilja on vähemalt 100 g ning sellele vastav ühikuhind on 0,21 eurot, portsjon piima või piimatoodet on vähemalt 250 ml ning sellele vastav ühikuhind on 0,22 eurot.

Tilga sõnul tehti muudatused peamiselt eelarve piiridesse jäämise põhimõttel. Nii saab toetuse andmist täpsemalt prognoosida ning see jätab toetuse taotlejale vähem menetluslikku tööd.

Lasteaedade ja koolide toitlustamisega tegeleva Baltic Restaurants Estonia AS-i juhi Aaro Lode sõnul oli suurem muudatus, mis rohkem mõju avaldas, eelmisel aastal ära, kui gümnaasiumiastmelt võeti tasuta piim ära. "Laste perspektiivist täna midagi ei muutu, kuna PRIA toetust kehtib kuni kuuenda klassini, aga kõik toitlustajad pakuvad lisaks ise puu- ja köögivilja tasuta kuni 9. klassini," ütles ta.

Lode nentis, et regionaal- ja põllumajandusministeerium tahab muudatustega jälgida eelkõige seda, et antud 3,2-miljonilist eelarvet ei ületataks. "See on ju tegelikult positiivne, kui eelarve lõhki läheb. See tähendab, et koolikava on tervist edendav toetus ning on tegelikult oluline. Kuna eelarve läheb lõhki, siis seda aktiivselt kasutatakse ja see on laste jaoks oluline tervist edendav toetus."

Elva valla koolide ja lasteaedade toitlustaja, ühtlasi Elva valla hallatava SA Elva Teenused juhataja Krista Loog ütles, et koolikava toetuse pakkumise tingimuste muudatus valmistab pettumust.

Tema hinnangul ei ole näha piisavat riigipoolset toetust laste tervisele läbi kooli- või lasteaiatoidu. "Puu- ja köögiviljade kogused peaksid tegelikult olema menüüdes kordades suuremad ja meil ongi need suuremad. Puu- ja köögivilju pakume Elva lasteaedades kaks korda päevas eraldi, lisaks muule toidule. See paneb muidugi surve meie eelarvele, eriti keset majandusaastat," nentis Elva Teenuste juhataja.

Mullu 1. augustist kehtivate toetustingimuste kohaselt on piima ja piimatooted alates lasteaialastest kuni 9. klassi õpilasteni ning puu- ja köögiviljad alates lasteaialastest kuni 6. klassi õpilasteni toetusega kaetud. Toetusest jäävad ilma vastavalt abituriendid ning puu- ja köögiviljade puhul lisaks ka 7.-9. klassi õpilased.