Galerii: riigikogus algasid koalitsioonikõnelused

Erakondade esindajad on varem avaldanud lootust võimukõnelustega selle kuu lõpuks ühele poole saada.

Reformierakonna läbirääkimiste delegatsiooni kuulub üheksa poliitikut: Kristen Michal, Hanno Pevkur, Jürgen Ligi, Maris Lauri, Erkki Keldo, Timo Suslov, Signe Riisalo, Urmas Klaas ja Gerrit Mäesalu.

Sotsiaaldemokraatide läbirääkimiste delegatsiooni kuulub kümme poliitikut: Lauri Läänemets, Riina Sikkut, Piret Hartman, Reili Rand, Priit Lomp, Anti Allas, Tanel Kiik, Jevgeni Ossinovski, Helmen Kütt ja Lauri Paeveer.

Erakonnast Eesti 200 osalevad koalitsiooniläbirääkimistel Margus Tsahkna, Kristina Kallas, Hendrik Terras, Tiit Riisalo, Igor Taro, Toomas Uibo, Kalev Stoicescu, Liisa Pakosta, Irja Lutsar, Peeter Tali ja Kadri Tali.

Kuigi Reformierakond on nimetanud Kristen Michali peaministrikandidaadiks, on ta põhiseaduse mõttes ikkagi veel praeguse valitsuse kliimaminister. Veel ametis olev, kuid peagi Euroopa Liidu kõrgele ametikohale siirduv peaminister Kaja Kallas on teatanud, et esitab lahkumisavalduse pärast 11. juulini kestvat NATO tippkohtumist ning alles seejärel saab president uue peaministrikandidaadi määrata.