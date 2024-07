Plaanitav koalitsioon kavandab kärpeid kõigis ministeeriumites

Koalitsioonikõnelusi pidavate Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti 200 esindajad on ühel meelel selles, et kärpida tuleb kõigil ministeeriumitel ning tulemas on laiapindne riigikaitsemaks.

Koalitsioonikõnelustel oli teisipäeval arutelu all riigi rahanduslik olukord ja kärbete võimalus. Peaministrikandidaat Kristen Michal (RE) ütles, et keerulises rahanduslikus olukorras peavad kärbetega arvestama kõik ministeeriumid, sealhulgas sise- ja kaitseministeerium.

"Esialgsete konsultatioonide käigus oleme võtnud hoiaku, et võimeid me ei kärbi. See tähendab, et kaitseväe võimeid või politsei võimeid tegeleda sisejulgeoleku valdkonnaga (ei kärbi). Aga kõik, mis puudutab haldustegevust ministeeriumis, kas komandeeringuid, välissõite või konverentse või mis tahes muud halduskulu, neid võiks vaadata kärbete all ka," selgitas Michal.

Nii Michal kui ka Eesti 200 juht Margus Tsahkna ütlesid, et suure tõenäosusega saavad ministeeriumid ja asutused ülesande, mitu protsenti tuleb kulusid kokku tõmmata.

Tsahkna sõnul võiks näiteks otsustada ka, et ministeeriumites uusi töökohti juurde ei tule.

"Ja teiseks, ikkagi protsendikärped, et tuleb anda vastavalt valdkondade kaupa või jaotuste kaupa palgakomponendile kärpeprotsent, majandamiskuludele kärpeprotsent. See tuleks kokku arvutada. Siin tuleb kõikidel panustada," ütles ta.

"Me määrame selle tõenäoliselt ette ka järgnevateks aastateks. Me ei räägi ainult ühest kärpest, vaid me räägime sellel aastal, järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal erinevate asutuste kärpimisest," lisas Michal.

Tsahkna sõnul on vaja üle vaadata ka indekseerimine.

"Peame vaatame üle indekseerimisi, mis on erinevate riigi kuludega baaseelarvesse sisse kirjutatud, mis automaatselt kasvavad. Mis ei tähenda küll otseselt kärpeid, aga mis tähendavad mingite asjade tulevikutõusude madalamaks lihvimist," rääkis Tsahkna.

Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütles, et kui partnerid tulevad välja ideega külmutada pensionid, siis tema erakond sellega nõus ei ole.

"Ma arvan, et selle koha pealt läheb väga pingeliseks. Sotsiaaldemokraadid pensionite külmutamisga kindlasti nõus ei saa olla. Ja kui on veel mõned sellised kärpeloogikad, kus me võtame ära väga suure osa ühiskonna haavatavatelt gruppidelt, siis seal on keeruline kokkuleppele jõuda," rääkis ta.

Teisipäeval oli kõne all ka riigikaitsemaks, mis ilmselt kombineeritakse erinevatest maksutõusudest ning millesse hakkavad panustama ka ettevõtjad.

Kolmapäeval räägivad koalitsiooni moodustajad julgeolekust ja välispoliitikast. Kärbetest ja kokkuhoiust räägitakse uuesti nädala teises pooles.