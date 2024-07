Liiklus Eesti maanteedel oli mullu tihedam kui kunagi varem

Eelmisel aastal sõitsid sõidukid Eestis läbi 11,9 miljardit kilomeetrit, mis on 2,4 protsenti enam kui 2022. aastal, mil Eesti teedel läbiti kokku 11,6 miljardit kilomeetrit.

Enamik läbisõitudest – 72,3 protsenti jääb sõiduautode arvele. Teine suure läbisõiduga sõidukite liik on veoautod (13,8 protsenti) ning kõige väiksema osa läbisõidust andsid mullu bussid ja mootorrattad (kokku 2,5 protsenti).

Viimaste aastate jooksul on Eesti põhimaanteede läbisõit pidevalt kasvanud. 2023. aastal läbisid sõidukid Eesti põhimaanteedel kokku umbes 3,3 miljardit kilomeetrit. 2022. aastal oli läbisõit 61 000 kilomeetri võrra väiksem. Põhimaanteede läbisõit esimesel andmete kogumise aastal 2016 jäi napilt alla kolme miljardi kilomeetri.

Suurim läbisõidu kasv kilomeetrites võrreldes 2022. aastaga oli Tallinna-Tartu maanteel 18,4 miljoni kilomeetri ja Tallinna ringteel 17,6 miljoni kilomeetri võrra.

Transpordiameti analüütika ja andmete üksuse juhataja Reimo Tarkiaineni sõnul tuleneb Tallinna-Tartu maantee läbisõitude arvu kasv maanteede neljarajaliseks ehitamisest.

"Tallinna-Tartu maantee puhul on läbisõitude arvu suurenemine kindlasti mõjutatud asjaolust, et Tallinnast kuni Mäoni on nüüd 2+2 maantee. Nii ajaliselt kui ka distantsilt lühem tee Kesk-Eestisse on pannud inimesi muutma enda marsruute," ütles Tarkiainen.

Tallinna ringtee läbisõidu kasvu põhjust näeb Tarkiainen samuti sõiduradade lisamises.

"Tallinna ringtee puhul saab tuua sama näite nagu Tallinna-Tartu maantee puhul ehk viimastel aastatel on Tallinna ringtee pea täies ulatuses ehitatud 2+2 teeks ning kiirem marsruudi valik suunab inimesi üha enam sellisele teele. Alternatiivsete teede valik on vähenenud," ütles Tarkiainen. Lisaks mõjutab Tarkiaineni sõnul Tallinna ringtee läbisõitu selle lähiala hoogne elamu-, arendus- ja kaubanduspindade lisandumine.

Ainuke põhimaantee, mille läbisõit eelmine aasta vähenes oli Tallinna-Paldiski tee, mille läbisõit 2022. aastal oli 97,6 miljonit kilomeetrit ja 2023. aastal 800 000 kilomeetrit vähem. Tarkiaineni sõnul on selle maantee läbisõitu mõjutanud teetööd, kuid ka ülemaailmsed kriisid.

"Kuna Paldiski maantee on oluline alternatiiv Pärnu maanteele, siis võivad ühe aasta kasutust mõjutada 2023. aasta ja ka sellele eelnenud aastal toimunud teetööd Tallinnas, maanteel kui raudteel. Lisaks on Paldiski maantee seoses kaubasadama paiknemisega olnud oluline transiidikoridor, kuid transiidi osakaal vähenes seoses Venemaale kehtestatud sanktsioonidega oluliselt. Kindlasti oli mõju ka Covidil," ütles Tarkiainen.

Kõige suurema läbisõiduga põhimaantee oli Tallinna-Tartu maantee, mille läbisõit oli mullu 832,8 miljonit kilomeetrit, selle järel Tallinna-Narva maantee 604,8 miljoni kilomeetriga. Kolmanda suurima läbisõiduga põhimaantee oli Tallinna-Pärnu-Ikla maantee läbisõiduga 578,4 miljonit kilomeetrit.

Uuringuga saab lähemalt tutvuda transpordiameti kodulehel.