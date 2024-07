Kõigi riigiteenistujate 35-päevast puhkust seadusesse siiski ei kirjutata

Võrklaev saatis tänavu märtsis kooskõlastusringile avaliku teenistuse seaduse eelnõu, mis ühtlustaks riigiasutustes töötavate ametnike ja töötajate töötingimusi. Teiste muudatuste hulgas oli ka punkt, et kui praegu on ametnikel 35 ja töötajatel 28 puhkusepäeva aastas, siis uue seadusega ühtlustataks päevade arv mõlemal 35 peale.

Eelnõule saatis omad märkused teiste hulgas kaubandus- ja tööstuskoda, kelle sõnul jäi arusaamatuks, kuidas aitab see kaasa kulude kokkuhoiule. Lisaks märkis koda, et kui ühtlustada puhkusepäevi, siis võiks põhipuhkuse päevade arv olla 28, mida saab põhjendatud juhtudel suurendada nädala võrra.

Võrklaeva sõnul nõustuti kaubandus- ja tööstuskoja märkustega. "Nõustusime /.../ ja võtame arvesse, et kõigile riigiteenistujatele 35-päevast põhipuhkust seadusesse me kirjutada ei plaani," lausus rahandusminister, lisades, et teemaga hakkab edasi tegelema uus valitsus.

Võrklaev nõustus samas, et praegune olukord, kus ametnike ja töötajate põhipuhkuse päevade arv on erinev, tundub ebaõiglane ja see oli ka põhjus, miks ühtlustamine taheti seadusesse kirjutada.

"Aga praktiline elu ongi see, et samas asutuses on tihti puhkused ühtlustatud, sest töölepinguseadus näeb selle võimaluse ette, et neid ühtlustada. Ma arvan, et ühtses kollektiivi ühtset tööd tehes on ka ühtlustamine mõistlik, olgu see siis 28 või 35 päeva," lausus ta.

Võrklaeva sõnul oli kaubandus- tööstuskoja ettepanek ühtlustada puhkusepäevade arv 28 peale ja jätta võimalus kokkulepeteks mõistlik, uus valitsus peab tema sõnul nüüd kokku leppima, kuidas seda võimalust uude seadusesse täpselt kirjutada.