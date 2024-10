Müller: puhkust võiks arvestada tööpäevades

Eesti Panga president Madis Müller avaldas arvamust, et töötajate puhkust võiks arvestada seniste kalendripäevade asemel tööpäevades, kuna see aitaks tuua selgust ja kokkuhoidu.

"Mulle on ausalt öeldes jäänud arusaamatuks, miks ei luba Eesti seadus (nii era- kui avalikus sektoris) puhkust arvestada just tööpäevades. Ehk rääkida näiteks 28 kalendripäeva asemel 20 tööpäevast. Nii kaoksid kõik need veidrad skeemid," kirjutas Müller sotsiaalmeediakeskkonnas X, kus ta kommenteeris ERR-i uudist sellest, kuidas Kaubandus-tööstuskoda on kutsunud üles lühendama riigipalgaliste töötajate senist 35-päevalist põhipuhkust.

Müller lisas, et 35 puhkusepäeva ei ole väga harukordne ka erasektoris.

"Probleem on aga selles, kuidas neid puhkusepäevi paljudes riigiametites arvestatakse. Tulemuseks on efektiivselt umbes kuus nädalat puhkust, mis on juba ehk tõesti liiga hea," tõdes Müller.

Ta selgitas, et selline puhkuse pikkus tuleb kokku, kui võtta kõigepealt kaks nädalat ehk 14 päeva puhkust korraga nagu seadus nõuab, aga ülejäänud 21 päeva vaid tööpäevades. Selliselt ongi tulemuseks ligi kuus nädalat puhkust.

"See on väga levinud lähenemine," märkis Müller.

"Aktuaalse kaamera" loost selgus, et Kaubandus-tööstuskoja tegevdirektor Mait Palts ja endine rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) toetavad riigipalgaliste puhkuse lühendamist, kuna usuvad, et see toob kokkuhoidu. Praegune rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond), siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ning riigikogu liige Peeter Tali (Eesti 200) olid idee suhtes kahtlevad.