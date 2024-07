Üha mõjukamad demokraadid paluvad Bidenil kandideerimisest loobuda

USA president Joe Biden on kasvava surve all, et tagasi kandideerimisest loobuda. Rida juhtivaid demokraate, nende hulgas endine esindajatekoja esimees Nancy Pelosi, on viidanud, et Biden võiks arvestada laiema pildiga ja kaaluda kõrvale astumist.

Senaator Michael Bennet ütles, et Trump võib võita ülekaalukalt ja veel kaks senaatorit jagasid tema muret.

Endine esindajatekoja esimees Nancy Pelosi on kõige kõrgem parteiliige, kes on vihjanud, et Biden võiks kandideerimisest loobuda, kuid ta ei öelnud seda otse.

Samal ajal püüdsid kongressi vabariiklased olukorda pingestada, kutsudes kolm Valge Maja abilist tunnistama Bideni vaimse võimekuse kohta.

Kutse tuli James Comerilt, vabariiklasest esindajatekoja järelevalvekomisjoni esimehelt, kes nõudis tunnistusi esileedi Jill Bideni peamiselt abilt Anthony Bernalilt, Valge Maja personalijuhilt Annie Tomasinilt ja presidendi vanemnõunikult Ashley Williamsilt, teatas Axios.

Pelosi, kes oli esindajatekoja esimees kuni vabariiklaste kontrolli taastamiseni 2022. aasta vahevalimistel, ütles MSNBC saates "Morning Joe", et president peab otsustama, kas ta kandideerib. "Me kõik julgustame teda selle otsuse langetamisel, sest palju aega jäänud ei ole."

See märkus tuli ajal, kui president näis olevat otsustanud kuni augustis toimuva demokraatide rahvuskongressini aja maha võtta, tehes seeläbi enda asendamise praktiliselt võimatuks.

Pelosi täpsustas hiljem oma kommentaare, väites, et neid on valesti esitatud. "President on suurepärane," lisas ta.

Bennet ütles teisipäeva õhtul CNN-i saatejuht Kaitlan Collinsile, et Trump tõenäoliselt võidab novembri valimised ülekaalukalt, sest Bideni vanus ja vaimne teravus on pannud inimesed muretsema.

"Need valimised on väga murettekitavad, kui hoolite selle riigi tulevikust," ütles Bennert kirglikus intervjuus. "Ma arvan, et Donald Trump võidab need valimised ja võib-olla ülekaalukalt, ning võtab kaasa senati ja esindajatekoja. See ei ole poliitiline küsimus, see on moraalne küsimus meie riigi tuleviku kohta."

"Ma ei ole näinud Valge Maja plaani, et kuidas Biden suudab tegelikult Donald Trumpi võita, mis ei puuduta meie kolme-nelja aasta taguseid ühiseid saavutusi. See on midagi, mida president peaks kaaluma," lisas ta.

Pete Welch Vermontist oli esimene senaator, kes kutsus Bidenit üles valimistest loobuma. Welch ütles, et ta on valimiste pärast mures, sest panused ei saaks olla kõrgemad.

"Ma mõistan, miks president Biden tahab kandideerida," kirjutas Welch Washington Posti arvamusartiklis. "Ta päästis meid kord Donald Trumpi käest ja tahab seda uuesti teha. Kuid ta peab ümber hindama, kas ta on parim kandidaat selleks. Minu arvates ei ole ta seda. Riigi hüvanguks kutsun president Bidenit üles võistlusest loobuma."

Connecticuti senaator Richard Blumenthal väljendas samuti muret. "Ma olen sügavalt mures Joe Bideni võidu pärast sel novembril," ütles ta ajakirjanikele. "Partei peab võimalikult kiiresti järeldusele jõudma."

Blumenthal kinnitas samas, et Biden säilitab endiselt tema toetuse.

Arizonase demokraadist kuberner Katie Hobbs kutsus samuti ettevaatlikult Bidenit üles ümber mõtlema. "Ma tahan, et president vaataks tõele otsa ja teeks raske otsuse," ütles Hobbs ajakirjanikele. Ta lisas, et Bidenil on palju teha, et ameeriklasi ja arizonalasi veenda.

Kolmapäeva õhtul ütles Earl Blumenauer, kõige kauem teeninud demokraat Oregonis, otse: "President Biden ei peaks olema demokraatide presidendikandidaat."

"Riigi ees seisab küsimus kas president peaks jätkama oma kandideerimist tagasivalimiseks. See ei puuduta ainult tema presidendiaja pikendamist, vaid demokraatia kaitsmist," ütles Blumenauer avalduses. "See on valus ja raske järeldus, kuid minu meelest ei ole kahtlust, et me kõik oleme paremini teenindatud, kui president astub tagasi demokraatide kandidaadi kohalt ja juhib üleminekut oma tingimustel."

Ka kongressi mustanahaliste saadikute ühenduse, mis on olnud Bideni tulihingeline toetaja, üks liige kõneles Bideni vastu. "Demokraadid, kes kandideerivad tihedates võistlustes, peaksid distantseerima end Bidenist, püüdes teha, mida iganes on võitmiseks vaja," lausus Marc Veasey CNN-ile.

Biden pole aga taganemise märke näidanud ning paljud mõjukad demokraadid toetavad teda endiselt.

Selle asemel, et tagasi tõmbuda, tehti hoopis teatavaks Bideni järgmine teleintervjuu – NBC Lester Holtiga järgmisel esmaspäeval sümboolses asukohas LBJ Raamatukogus Austinis, Texases.