Täismahus: Jaak Aaviksoo koostatud hariduskulude analüüs

Saamaks aru, kuhu kulub Eesti haridussüsteemis raha, tegi akadeemik Jaak Aaviksoo koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga põhjaliku hariduskulude analüüsi, mis näitas, et Eestis investeeritakse liialt taristusse, kuid õpetajate palgad on madalad. Üle on vaja vaadata nii investeeringute asjakohasus, raha jagunemine erinevate haridusvaldkondade vahel kui ka valdkondade sees.