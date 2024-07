Gaasi hind hakkas juulis Euroopas alanema

Euroopa maagaasi hinnad on peale veebruari lõpus alanud ülesliikumist hakanud juulikuus langema. Senimaani oli Hollandi gaasibörsil megavatt-tunni hind kõige kõrgem selle aasta juuni alguses – 36,243 eurot. Selle nädala kolmapäeval oli maagaasi hind Euroopa turul 30,784 eurot megavatt-tunni eest.

Euroopa Liidu eesmärk 1. novembriks on Euroopa gaasimahutid 90-protsendiliselt täita. Baltic Energy Partnersi juhatuse liikme ja energiakaupleja Marko Alliksoni sõnul on lootust gaasimahu eesmärk saavutada juba augustis.

"Gaasimahutid Euroopas on juba keskmiselt 80 protsenti täidetud ning Euroopa Liidu 1. novembri eesmärk [90 protsenti] saavutatakse sama tempo jätkumisel juba augustikuu jooksul ning täiesti täis saavad mahutid septembris," ütles Allikson ERR-ile.

Samuti on Alliksoni sõnul gaasi tarbimine Euroopas ja Aasias kõrge hinna, kuid ka väheste kuumalainete tõttu langenud.

"Gaasitarbimine ei ole tõusnud sel aastal, kuna siiani ei ole olnud ekstreemseid kuumalaineid, mis suunaksid gaasi kasutamist jahutusele. Tööstustarbimine ei ole tõusnud tulenevalt kõrgest hinnatasemest. Konkurents LNG pärast Aasiaga on samuti leige, kuna paljudele Aasia tarbijatele on gaasi hind liiga kõrge ning see on piiranud tarbimise kasvu," sõnas Allikson.

Aasia gaasitarbimise nõudlust juhib eelkõige oma tööstuse dekarboniseerimise pärast Hiina, kuid ka teised Aasia riigid, mis soovivad asendada söeelektrijaamu gaasielektrijaamadega.

Viimase aja geopoliitilised kriisid ei ole Alliksoni sõnul Euroopa gaasivarustust mõjutanud nii palju, kui kardeti.

"Viimaste kuude erinevad geopoliitilised ohud, näiteks Vene gaasi edasine piiramine ja Lähis-Ida olukord ega ka LNG pakkumise lühiajalised piirangud ei ole osutunud tõsiselt Euroopa gaasivarustust mõjutavaks. Fundamentaalselt veab seega hinnalangust tõdemus, et Euroopal ei ole talveks gaasivarude soetamisega probleeme ning enamus sellega seotud hirme on osutunud asjatuteks," ütles Allikson.

Küsimusele, kui palju võib gaasi hind TTF-i turul veel langeda, vastas Allikson: "Gaasihind jääb tõenäoliselt volatiilseks, sõltudes ilmast – kuumalained võivad suurendada tarbimist, orkaanid võivad vähendada LNG pakkumist. ning geopoliitilistest mõjuritest, ent suuremate üllatusteta jätkab langust kuni mahutite täitumiseni. Hinna alumine piir tundub olevat viimase 12 kuu jooksul umbes 23 euro ringis megavatt-tunni eest."

Gaasi hinna langemine Hollandi turul tähendab Alliksoni sõnul ka hinna alanemist Eesti kodutarbijale.

"Meie piirkonna gaasihinnad on seotud TTF-i gaasibörsi hindadega nii LNG kui ka maagaasi puhul, mis tuleb meile läbi Poola, olles keskmiselt umbes viis kuni kuus eurot megavatt-tundi kallim. Seega vähendab TTF-i hinnalangus ka maagasi hinda Eestis. Klientideni jõuab hinnalangus siis, kui see osutub püsivaks ning langevad gaasimüüjate sisseostuhinnad. Börsihinnaga gaasiostjad tunnevad hinnalangust kõige kiiremini, ütles Allikson.

Sellel aastal on Eesti suuremad gaasimüüjad eratarbijatele gaasihinda tõstnud mitmel korral. Alexela juhatuse esimehe Kalvi Nõu sõnul võib muutuva paketi kliente oodata gaasiarve odavnemine.

"Meie muutuva maagaasipaketi hindu mõjutavad otseselt Hollandi maagaasibörsi TFF hinnaliikumised. Kuna TTF on viimasel ajal langenud ja kui see trend ei pöördu, siis on oodata ka eraklientide pakettide hindade langemist," ütles Nõu ERR-ile.