Gaasi hind võib sügisel langema hakata

Suurenenud nõudlus ja tõrked rahvusvahelistes tarnetes on viinud gaasi hinna maailmaturul üles ning nüüd jõuab see ka Eesti tarbijateni.

"Me kaks kuud suutsime hoida hinda samas – aprill ja mai, kui oli 42 senti kuupmeetri eest," ütles Eesti Gaasi juht Margus Kaasik. "Juunist läheb hind 49 sendi peale ja juulist 59 sendi peale. Taustal on see, et gaasi maailmaturu hinnad on kallinenud. Pikk langustrend, mis läbi mitme kuu vältas, murdus ära veebruari lõpus," lisas ta.

"Alexela muutuv gaasipaketi hind tõuseb ka. Alates juunist tõuseb meil tasemele natuke alla 45 sendi kuupmeetrist ja alates juulist tõuseb hind samuti 59 sendi peale. Fikseeritud hinnaga pakettidel jääb hind samaks ja kes on börsihinnaga paketis, neil jääb ka samaks kõik nii nagu on," rääkis Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.

Alanema võiks gaasi hind hakata taas sügisel või paremal juhul suve teises pooles, kui Euroopa gaasihoidlad täis saadakse.

"Ma arvan, et need mahutid täidetakse ära, talveks saadakse valmis ja ehk siis turg hakkab rahunema ehk sügisel alles," ütles Kaasik.

"Praegu Euroopas kardetakse kõige rohkem, kas Norra gaasitarned jäävad väiksemaks kui oodatud sel aastal, kardetakse ka Vene gaasi mittejätkumist Austriale. Kui need riskid suuremal määral ei realiseeru, siis võiks oodata, et suve teises pooles võiks hinnad taas alla tulla, sest gaasihoidlad on gaasi täis," selgitas Nõu.

"Euroopa mahutid on praeguse aja kohta endiselt suhteliselt täis, pisut rohkemgi kui eelmisel aastal samal ajal. Suure tõenäosusega Euroopa Liidu eesmärk 90 protsenti täita 1. novembriks, täidetakse kindlasti varem. Aga teisalt võib öelda, et mahutite täitmine on olnud aeglasem kui eelmisel aastal ja võib-olla hinnalangust pigem prognoositakse selleks ajaks, kui Euroopa mahutitesse gaasi enam väga meelitada pole vaja. Sügisel mingil hetkel võiks see toimuda," rääkis Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson.