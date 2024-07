Narva tollipunkti juhi sõnul võidakse varsti kontrollida iga piiriületajat

Nii Eestist Venemaale kui vastupidi liigub palju keelatud kaupu alates lõhnaõlidest lõpetades relvajuppidega. Seega pole võimatu, et peagi kontrollib toll iga piiriületaja pagasit.

Alesja Orenburgist uurib, kas ta võib viia Eestist Venemaale šokolaadi. Jelena tahab viia teisele poole Peipsit diabeediravimeid. Stepan jällegi soovib tuua Venemaalt Eestisse koera. Need on mõned näited idapiiri ületajate Facebooki postitustest, kus küsitakse teadjamatelt kaaskodanikelt nõu ja abi.

Enamasti tuuakse Venemaalt Eestisse ikkagi igapäevaseid toiduaineid, selgitas ERR-ile Narva tollipunkti juht Ants Kutti. "Tuuakse küpsiseid, maiustusi, komme, erinevaid kruupe. Tuuakse soola, suhkrut, söögisoodat. Samuti makaronitooteid, teed ja kuivatatud puuvilju."

Kutti ütles, et veel tuuakse idanaabrite juurest kontoritarbeid, raamatuid ja ajakirju, ka lauamänge ja kunstlilli. Väga palju tuuakse ravimeid.

Samas püütakse nii Venemaale viia kui ka Eestisse tuua palju keelatut, tõdes Kutti.

Praegu hindavad piiriületaja kontrollimise vajadust tolliametnikud. Samas võib varsti Kutti sõnul minna nii, et kontrollitakse igaüht.

"Meil on siin vahele jäänud nii kahesuguse kasutusega kaupu ja strateegilisi kaupu, nagu näiteks relvaosad, laskemoon, sihikud, öövaatlusseadmed ning droonid. Veel on vahele jäänud igasugused kiibid, mikroelektroonika ja luksuskaubad," ütles Kutti.

Narva piiripunkti läbib päevas keskmiselt 3300-3400 inimest. Jagada saab nad kolme rühma, selgitas Narva piiripunkti dokumendiekspert Tarmo Hütt.

"Meie hinnangul tegeleb umbes 30 protsenti piiriületajatest kaubareisidega. Igasugustel perekondlikel põhjustel ületajaid on ka kusagil 30 protsenti," ütles Hütt. "Ülejäänud 40 protsenti on need, kes liiguvad Narva piiripunkti kaudu kas Venemaale või Euroopasse."

Suurem osa välismaistest piiriületajatest tulevad Skandinaaviast. On ka mujalt tulijaid.

"Meil on ka päris palju selliseid piiriületajaid, kes tegelikult reisivad üle Euroopa. Minnakse absoluutselt igale poole. Näiteks Poola, Saksamaale, Portugali, Inglismaale, Islandile ja Hispaaniasse. Samamoodi tullakse absoluutselt igalt poolt ja minnakse Venemaale," tõdes Hütt.

Ants Kutti tolliametist soovitab piiriületajatel kodutöö ära teha. "Maksu- ja tolliameti koduleheküljel on eesti, vene ja inglise keeles kogu info olemas. Kui mingi asi jääb segaseks, siis alati saab kasutada tolli infoliini. Pole keelatud ka piiripunktis tolliametniku käest nõu küsida," ütles ta.