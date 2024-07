Biden nimetas Zelenskit Putiniks ja enda asepresidenti Trumpiks

Seistes laval koos 23 teise liitlasriigi juhiga, rääkis Biden mitu minutit Ukraina kaitsmise tähtsusest Vene agressiooni eest, enne kui pöördus Zelenski poole ja tutvustas teda vale nimega. "Nüüd tahan anda sõna Ukraina presidendile, kellel on sama palju julgust kui otsusekindlust," ütles ta. "Daamid ja härrad: president Putin."

Biden tuli seejärel tagasi mikrofoni juurde ja üritas viga selgitada. "Ma olen nii keskendunud Putini alistamisele," ütles ta.

"Ma olen parem," vastas Zelenski. "Sa oled palju parem," vastas Biden.

90 minutit hiljem, teise pressikonverentsi ajal, küsiti Bidenilt, kas Kamala Harris on kvalifitseeritud tema ametikohta üle võtma, kui vaja. "Ma poleks valinud Trumpi asepresidendiks, kui ma oleks arvanud, et ta ei sobi presidendiks," vastas Biden.

Donald Trump haaras kohe võimalusest kinni, kirjutades sotsiaalmeedias: "Hea töö, Joe!"

Need kaks eksimust põhjustasid veelgi üleskutseid, et Biden peaks lõpetama ja nooremale kandidaadile teed andma.

Jim Himes, esindajatekoja luurekomitee juhtiv demokraat, ütles, et demokraadid peavad esitama võimalikult tugeva kandidaadi, et võita Trumpi, ja ta ei usu enam, et see on Joe Biden.

Küsitlused näitavad, et Bideni populaarsus on pärast tema jaoks katasatroofilist teledebatti Trumpiga langenud. Biden on nüüd Trumpist maas peaaegu kõigis osariikides, kus puudub selge parteiline eelistus. Mõnes varem kindlas demokraatide osariigis on kõik lahtine.

Sel nädalal kutsus Hollywoodi staar ja demokraatide toetaja George Clooney Bidenit oma kampaaniat lõpetama ja endine esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi keeldus kaitsmast tema otsust võistluses osaleda.

Bideni pressikonverents NATO tippkohtumise lõpus oli esimene selline üritus kaheksa kuu jooksul. USA president pidas kõne ja vastas tund aega ajakirjanike küsimustele, kaitstes oma majandus- ja välispoliitikat. Ta käsitles ka vanusega seotud muresid. "Ma ei ole siin oma pärandi pärast," kinnitas Biden. "Ma olen siin, et lõpetada töö, mida ma alustasin. Ma arvan, et olen parim kvalifitseeritud inimene seda tööd tegema."

Bideni sõnul on ta valmis rinda pistma Putini ja Xi Jinpingiga nüüd ja ka kolme aasta pärast, kui ta on 84-aastane. Ta rõhutas, et olukorra tõsidus nõuab tema ametikogemust.

Kuid Biden tunnistas ka, et on oma partei kriitikaga viimastel nädalatel halvasti toime tulnud. "Ma olen otsustanud kandideerida, kuid arvan, et on oluline hirme hajutada, lastes neil mind rohkem näha," ütles ta. "Minu ajakava on olnud hoogne. Nii et kui mu hoog raugeb ja ma ei suuda tööd teha, on see märk, et ma ei peaks seda tegema, kuid sellist märki pole veel - mitte ühtegi."

Biden kinnitas ka, et talle on tehtud kolm kognitiivset testi ja veebruaris ütlesid spetsialistid, et ta on heas vormis. "Vanus toob ainult natuke tarkust, kui sa sellele tähelepanu pöörad," lisas ta.

Bidenilt küsiti korduvalt, kas ta plaanib tagasi astuda, kui küsitlusandmed näitavad, et Harris oleks Trumpi võitmiseks tõenäolisem kandidaat. "Ei, välja arvatud juhul, kui nad ütleksid, et mul pole võimalust võita," vastas ta. "Keegi ei ütle seda. Ükski küsitlus ei ütle seda."

Biden on varem öelnud, et ainult kõigevägevam suudaks teda tagasi astuma veenda.

Mõned demokraadid kiitsid Bideni esinemist pressikonverentsi teises pooles, kui ta rääkis üksikasjalikult ja märkmeid kasutamata USA suhetest Hiina, Lõuna-Korea ja Venemaaga. David Axelrod, endine Barack Obama abi, kes on kutsunud Bidenit tagasi astuma, ütles, et president tundis end riikliku julgeoleku küsimustes väga mugavalt.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ei pööranud oma pressikonverntsil Bideni segadusele Zelenski ja Putini vahel erilist tähelepanu, väites, et USA presidenti peaks hoopis tippkohtumise eest tunnustama.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles, et keeleapse ikka juhtub ja Prantsuse president Emmanuel Macron ütles, et Biden on asjadega kursis ja juhib neid.