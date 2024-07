Eesti Gaas langetab augustis klientidele maagaasi hinda

Juuli alguses hakkas Hollandi gaasibörsil TTF maagaasi hind alanema. Vastavalt sellele kavatasevad langustrendi jätkumise korral ka Eesti gaasimüüjad augustis kodutarbijatele hinda vähendada.

"Kui juuni- ja juulikuus gaasi hind klientidele tõusis, siis alates augustist saab kodukliendi paindliku paketi hind olema praegusega võrreldes 11 protsenti madalam," ütles Eesti Gaasi energiaporftelli juht Kristofer Vähi ERR-ile.

Gaasi hinna langemist selgitas Vähi Euroopa hea varustatuse ja erinevate ootamatuste puudumise koosmõjuna.

"Pigem on üldiselt stabiilne olukord ja piisav gaasiga varustatus Euroopas see, mis hindu allapoole suunab. Norra vood Euroopa suunas on tavapärased ja viimasel ajal pole olnud suuri ja ootamatuid katkestusi. Ka geopoliitiliselt pole uusi šokke tekkinud ja pigem on jäänud materialiseerumata mõned võimalikud riskid, näiteks veel toimuva Vene gaasitarne vähenemine Kesk-Euroopa riikidesse," ütles Vähi.

Neljapäeval ütles ka Alexela juhatuse liige Kalvi Nõu ERR-ile, et trendi jätkumise korral langetavad ka nemad jaekliendi hinda.

"Meie muutuva maagaasipaketi hindu mõjutavad otseselt Hollandi maagaasibörsi TFF hinnaliikumised. Kuna TTF on viimasel ajal langenud ja kui see trend ei pöördu, siis on oodata ka eraklientide pakettide hindade langemist," sõnas Nõu.