Ikla piiripunkti teelõik läheb kahe aasta pärast remonti

Transpordiamet soovib kahe aasta pärast teha korda Ikla piiripunktis asuva teelõigu, mis on umbes 750 meetrit pikk. Transpordiameti Lääne osakonna juhi Hannes Vaidla sõnul on remont hädavajalik.

"See on meie riigi lõunavärav. Tegemist on liiklusintensiivsusega umbes 5000 autot, millest pool on raske liiklus ja lihtsalt kattekonstruktsiooni on vaja uuendada. Rekonstrueerime sarnaselt nagu ta praegu on, et seal midagi erilist ja täiendavalt liikleja jaoks muutuma ei hakka," rääkis Vaidla.

Siiski ütles Vaidla, et tavaliselt veidi erilisemaks teeb teelõigu remondi see, et tegemist on piiripunkti alaga. Näiteks tuleb transpodiametil jälgida, et ei katkeks politsei- ja piirivalveameti tehniliste jälgimisseadmete elektrivarustus ja sideühendus. Lääne prefektuuri teabebüroo juhi Argo Tali sõnul on politsei teinud ka ettepaneku täiendavateks elektroonilisteks infotahvliteks.

"See oli just ennekõike siis Covidi kriisi vaates ja kaks aastat tagasi toimunud Ukraina põgenike saabumise vaates, et sellised tablood oleks võimaldanud tõesti seal infot kiiremini jagada," märkis Tali.

Hannes Vaidla sõnul on Iklas üks elektrooniline tabloo olemas ja remondi käigus luuakse valmidus täiendavate infotabloode püstitamiseks. Lääne prefektuuri teabebüroo juht Argo Tali ütles, et remont politsei tööd mõjutama ei hakka ja säilib ka võimalus taastada ajutine piirikontroll. Vajadust piiripunkti taristut oluliselt muuta Argo Tali ei näe.

"Kui tõesti tulevad suuremad kriisid, me peame pikemalt ajutist piirikontrolli taastama, siis me muidugi oleme huvitatud sellest, et Ikla piiripunkti hooned näeksid kaasaegsemad välja, et seal oleks parem valgustus, et seal oleks paremad liiklusmärgid ja nii edasi, aga see ei saa olla takistuseks mingisuguste ülesannete tegemisel või mitte. Me alati saame ajutiste lahendustega ka asjad ära lahendada," selgitas Tali.

Kuna remonti minev teelõik kohaliku omavalitsuse rajatisi ei puuduta, ei plaani Häädemeeste vald sinna ka puhkealasid või täiendavaid prügikaste.

"Küll on meil koostatud projekt selle alumise tee ääres, mis jääb mere poole vana piiripunkti, kus on siis nähtud ette selline puhkeala ja mida turistid väga palju kasutavad, just matkajad, et kus on puhkeala koos prügikastidega," rääkis Häädemeeste abivallavanem Siim Suursild.

Suursilla sõnul võiks Ikla piiripunktis olla paremini korraldatud nii prügimajandus kui ka reklaamtahvlite paigutus.

"Prügimajandus on olnud murelaps seal kogu aeg ja lisaks vajaks reguleerimist tegelikult ka see reklaamimajandus, mis seal piiri peal on, mille kohta on meil varasemalt märkusi laekunud. Ma loodan, et selle teeprojektiga siis esiteks määratletakse see tee asukoht paremini ära, mitte ainult nende torbikutega, nagu ta praegu seal on olnud ja võib-olla ka siis need teeperved, et need reklaamid leiaksid endale sobiva koha sellel alal," ütles Suursild.

Teelõigu rekonstrueerimiseks vajalikud projekteerimistingimused on koos ja transpordiamet jätkab projekteerija otsimist. Remont algab 2026. aasta kevadel ja läheb maksma umbes 250 000 eurot.