Tänavu võib sündide arv Eestis jääda 10 000 lapse piirimaile

Esialgsetel andmetel sündis tänavu esimesel poolaastal Eestis 4922 last, mis on seitse protsenti vähem kui mullu samal ajal. Statistikaameti prognooside kohaselt võib igakuine sündide langustrend jätkuda aasta lõpuni.

Kui aasta teisel poolel püsib sündide arv senisel tasemel, jääb tänavune sündide koguarv alla mullusele niigi rekordmadalale tasemele, mil sündis kokku 10 949 last, ütles ERR-ile statistikaameti juhtivanalüütik Kristjan Erik Loik.

Siseministeeriumi andmetel registreeriti selle aasta juunis Eestis perekonnaseisuasutustes kokku 801 sündi. Vastsündinutest 412 olid tüdrukud ja 389 poisid. Võrreldes eelmise aasta juuniga, mil sündis 915 last, on tänavu sündide arv vähenenud enam kui saja beebi võrra. Statistikaameti prognooside kohaselt võib see langustrend jätkuda aasta lõpuni.

Juunis registreeriti 13 paari kaksikuid, kellest üks paar olid poisid, kaheksa paari tüdrukud ja neli segapaarid.

Enim sünde registreeriti Tallinnas, kus tuli ilmale 256 last. Tallinnale järgnesid Harjumaa 118 ja Tartumaa 109 sünniga. Kõige vähem sünde registreeriti Hiiumaal, kus sündis vaid viis last.

Loik märkis, et sünnitusealiste elanike arv mõjutab sündide arvu kõige enam, sest noored pered koonduvad peamiselt Harju- ja Tartumaale. Lisaks selgitas Loik, et rahvastikuprognooside kohaselt langeb rahvaarv järgneva 25 aasta jooksul enim Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Hiiumaal.

Abielusid viimaste aastatega võrreldes vähem

Selle aasta juunis sõlmiti 607 abielu ja lahutati 213. Võrdluseks, eelmisel aastal samal perioodil sõlmiti 661 abielu ja lahutati 180. Loik kommenteeris, et abielude igakuist statistikat on keeruline tõlgendada, sest palju sõltub näiteks sellest, kas konkreetsesse kuusse jääb mõni "maagiline" kuupäev või kas konkreetses kuus on neli või viis nädalavahetust.

Loik lisas, et selle aasta esimese viie kuuga on sõlmitud veidi vähem abielusid kui eelmisel või üleeelmisel aastal samal perioodil, kuid rohkem kui 2020. ja 2021. aastal, kui koroonapandeemia mõjutas abielude sõlmimist, mis võis hilisematel aastatel viia edasilükatud pulmadeni. Lahutuste arvu Loik prognoosida ei osanud, kuid märkis, et esimese viie kuuga on lahutuste arv olnud sarnane viimase paari aasta tasemega.

Surmajuhtumite arv vähenes tänavu samuti: juunis registreeriti 1174 surmajuhtumit võrreldes eelmise aasta juuni 1292 juhtumiga. Loik märkis, et 2024. aasta esimesel poolaastal suri esialgsetel andmetel 7975 inimest, mis on samas suurusjärgus eelmise aastaga.