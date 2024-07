Valgevene numbrimärkidega sõidukitele kehtib EL-i sisenemise keeld

Euroopa Liit karmistas 1. juulil Valgevene suhtes kehtestatud sanktsioone, et piirata Valgevene režiimi võimalusi osaleda Venemaa agressioonis Ukraina vastu ning takistada Valgevene kaudu Venemaale kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehoidmist.

Valgevenele kehtestatud sanktsioonid hõlmavad muu hulgas Valgevene numbrimärkidega mootorsõidukite impordikeeldu Euroopa Liitu. See tähendab, et Eesti piiripunktide kaudu ei lubata Valgevene numbrimärkidega sõidukite sisenemist Eestisse olenemata selle omaniku või kasutaja viibimise alustest Eestis või Euroopa Liidus.

Piiratud juhtudel saab liikmesriik lubada erandeid, sealhulgas ei kohaldata keeldu humanitaarkaalutlustel ja diplomaatiliste numbrimärkide suhtes.

Sarnaselt rakendavad piirangut ka Läti ja Leedu. "Ühiselt rakendatuna on piirangud mõjusamad ja see annab võimaluse agressioonile kaasa aitamise hinda Valgevene režiimile tõsta ning Venemaale kehtestatud sanktsioonidest mööda hiilimist tõkestada," ütles välisminister Margus Tsahkna. Ta kinnitas, et hoolimata keelust jätkab Eesti nende Valgevene kodanike toetamist, kes on sunnitud repressioonide tõttu koduriigist lahkuma.

Valgevene registreerimismärkidega Eestis viibiv sõiduk tuleb vastavalt Eesti liiklusseadusele sõltuvalt olukorrast ümber registreerida viie päeva kuni 12 kuu jooksul. Lisaks tuleb sõiduk hiljemalt kuue kuu jooksul tollis deklareerida ning tasuda impordimaksud või taotleda maksuvabastust. Kui sõidukit ette nähtud aja jooksul ümber registreeritud ei ole, kõrvaldatakse see liiklusest ja sõiduki omanikule määratakse trahv. Sõidukil on lubatud liiklusesse naasta, kui see vastab nõuetele.