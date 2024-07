USA lammutab Gaza kai ja kuulutas sadamamissiooni lõppenuks

USA viitseadmiral Brad Cooper teatas kolmapäeval, et sõjaväe missioon abi toimetamiseks Gaza sektorisse ajutise sadama kaudu on lõppenud ning kai lammutatakse.

USA president Joe Biden teatas ajutise kai ehitamisest märtsis. See läks maksma 230 miljonit dollarit ning on osa rahvusvahelistest sammudest viia Gaza elanikele abi hoolimata piiratud juurdepääsust maaühenduste kaudu.

Kai eesmärk oli suurendada eluliselt vajaliku humanitaarabi kohaletoimetamist ümberpiiratud Palestiina enklaavi.

Cooper teatas kolmapäeval, et ajutise sadama kaudu abi toimetamine on lõppenud ja seega pole enam vajadust seda kasutada. Edaspidi plaanitakse hakata kasutama Ashdodi sadamat, kuhu rajatakse uus kai.

Gaza kai sai valmis juba 16. mail, kuid halbade ilmastikuolude tõttu oli ajutine sadam tihti rivist väljas

ÜRO on varemgi teatanud, et merekoridor ei asenda maanteid, mis on endiselt kõige kiirem ja tõhusam viis Gazasse abi toimetada. ÜRO teatel tuleb Gazasse viia iga päev umbes 600 veoautotäit rahvusvahelist abi.