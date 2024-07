Netanyahu: pantvangide vabastamiseks käivad intensiivsed jõupingutused

Benjamin Netanyahu ütles kongressis peetud kõnes, et Iisrael ja USA peavad seisma üksmeeles. "Tulin teile kinnitama, et me võidame," lisas ta.

Iisraeli peaministri hinnangul on maailm praegu ajaloo ristteel, kus Iraani kurjusetelg esitab väljakutse USA-le, Iisraelile ja nende araabia liitlastele. "See ei ole tsivilisatsioonide kokkupõrge, see on barbaarsuse ja tsivilisatsiooni kokkupõrge," sõnas ta. Suure osa oma kõnest keskenduski ta Iraanile.

Netanyahu sõnul jääb eelmise aasta 7. oktoober, mil Hamas korraldas üllatusrünnaku Iisraeli vastu, tappes või võttes pantvangi sadu inimesi, iisraellaste mällu igaveseks kurikuulsa kuupäevana nagu seda on ameeriklaste jaoks 11. september terrorirünnakute tõttu New Yorgis.

Netanyahul oli visiidil kaasas ka Hamasi käest pantvangist vabastatud inimesi ja nende perekondi, samuti Iisraeli sõjaväelasi. Netanyahu sõnul käivad veel pantvangi jäänud inimeste vabastamise nimel intensiivsed jõupingutused. "Me ei puhka enne, kuni kõik nende lähedased on kodus," ütles ta pantvangide perekondade poole pöördudes.

Netanyahu kirjeldas ka oma visiooni tuleviku Gaza sektorist. "Päeval, mil me alistame Hamasi, tõuseb uus Gaza esile," ütles ta ja kutsus üles looma demilitariseeritud ja deradikaliseeritud Gaza sektorit, mida peaks juhtima tsiviilvalitsus. "Kuid lähitulevikus me peame säilitama tugeva turvakontrolli, et tagada, et Gaza ei oleks enam kunagi Iisraelile ohtlik," lisas ta.

Ta kutsus USA-d üles looma koos Iisraeli ja teiste riikidega Lähis-Idas uut liitu ning palus USA-lt kiiremat sõjalist abi.

Pea iga Netanyahu lause pälvis kongressi liikmetelt aplausi.

Iisrael alustas oma rünnakut Gaza sektoris pärast seda, kui Hamasi võitlejad tungisid 7. oktoobril üle piiri Lõuna-Iisraeli, tappes Iisraeli andmetel umbes 1200 inimest ja võttes pantvangi üle 250 inimese. Hamasi juhitud Gaza tervishoiuametnike sõnul on sõda aga nõudnud enam kui 38 000 palestiinlase elu ning haavata on saanud samuti kümned tuhanded inimesed.

Netanyahu kohtub visiidi käigus ka president Joe Bideni ja asepresident Kamala Harrisega. Lisaks kohtub ta vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpiga.

Netanyahu visiit toimub Washingtonis ajal, mil Iisraeli suhted on juhtivate demokraatidega muutunud üha pingelisemaks.

Netanyahu visiiti Washingtoni saadavad meeleavaldused

Meeleavaldajate kokkupõrge politseiga kapitooliumil. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Umit Bektas

Netanyahu kõne ajaks kogunesid kapitooliumi juurde sajad meeleavaldajad, kes nõuavad Gaza sektoris kohest relvarahu.

"Me saaks lõpetada (Iisraelile) relvade saatmise. Ma arvan, et uus presidendikandidaat, Kamala Harris, muudab meie poliitika palju liberaalsemaks. Ma loodan, et see muutub. See kõik on meie jaoks traagiline," rääkis Marina.

"Ameerika on õnnetu nende mõrvade, psühhopaatse genotsiidi pärast. Selle genotsiidi arhitekti ei peaks USA austusega vastu võtma, ta peaks olema rahvusvahelise õiguse alusel vahistatud. Me oleme täna siin protestimas, et Ameerika Ühendriigid lõpetaks selle genotsiidi ja palestiinlaste mõrvamise toetamise," rääkis Jeff.

"Ma olen siin selleks, et ma arvan, et meil tuleb lõpetada genotsiid Gazas otsekohe. Ma arvan, et Bibi Netanyahu on sõjakurjategija, teda ei oleks tohtinud meie riiki lubada, ta peaks oma kuritegude eest vastutama," ütles Lexie.

"Ma ei ole palestiinlane, ma olen ameeriklane ja moslem. Me oleme ameeriklased, me maksame selle genotsiidi korraldamise eest. Me maksame selle eest, kuid ei seisa sellele vastu, me võimaldame seda, seega oleme selles osalised," rääkis Hiba.

ERR-i USA korrespondent Laura Kalam rääkis "Aktuaalses kaameras", et kui mõni tund olid Washingtoni tänavatel meeleavaldused rahumeelsed, siis hiljem liikusid meeleavaldajad kapitooliumi suunas, kus politsei kasutas nende vastu pisargaasi, kuna nad proovisid metallaedadest ja politseinikest mööda minna.

Netanyahu kõne ajal pääses mõni meeleavaldaja ka kapitooliumihoonesse, püüdes tema kõnelemist häirida. Politsei teatel peeti viis inimest kinni.