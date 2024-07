Õpetajakoolituse erialadele laekus sel aastal rekordarv avaldusi

Tallinna Ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost märkis, et tänavune vastuvõtt valmistas suurt rõõmu, sest tõi kaasa viimase viie aasta suurima avalduste arvu õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste valdkonnas. "Avalduste arv on selle aja jooksul lausa kahekordistunud," sõnas Joost.

Joost lisas, et tänaseks on veidi rohkem kui 670 kandidaati oma õppima asumist juba kinnitanud. Tegelik immatrikuleeritavate arv võib veel muutuda. "Suures plaanis on oodata, et saabuval õppeaastal alustab õpetajaõpinguid ligikaudu 100 üliõpilast rohkem kui eelmisel aastal."

Viimastel aastatel on stabiilselt kasvanud nii õpetajaharidusest huvitatute kui vastavate õppekohtade arv. 2022. aastaga võrreldes võeti tänavu õpetajaks õppima 36 protsenti rohkem üliõpilasi. Avalduste arv kasvas samal perioodil 1000 võrra ehk 50 protsenti. Mulluse vastuvõtuga võrreldes oli tänavu avaldusi veerandi võrra rohkem ning õppekohti kümnendiku võrra enam, teatas ülikool.

Bakalaureuseõppes on läbi aastate suurim huvi olnud alushariduse pedagoogi, eripedagoogika ja klassiõpetaja erialade vastu. Magistriõppes on populaarseimad andragoogika, alushariduse pedagoogi ja kutseõpetaja õppekavad.

Tänavu oli bakalaureuse astmes suurim konkurss eripedagoogika sessioonõppesse, kus ühele õppekohale kandideerijate arv küündis 13 soovijani. Suurim arv avaldusi – ehk 531 avaldust – esitati alushariduse pedagoogi sessioonõppesse. Konkurss oli ligi 11 õppimasoovijat kohale.

Magistriõppes tunti suurimat huvi hariduse juhtimise vastu, kuhu esitati 130 avaldust ning ühele kohale kandideeris üle seitsme inimese.

Ülikool teatas, et tugevat järelkasvu on oodata ka kasvatusteaduste doktoriõppes, kuhu tänavu laekus 11 avaldust kuuele kohale.

"Loodan, et õppima asuvad motiveeritud ja uudishimulikud õppijad, kes peagi omandavad kvalifikatsiooni ning töötavad meie haridusasutustes," lisas Joost.

Sel aastal esitati Tallinna Ülikooli kokku ligikaudu 9700 sisseastumisavaldust, mis on üle 17 protsendi rohkem kui eelmisel aastal ning see on ka viimase viie aasta suurim avalduste arv, märgiti ülikoolist.

Vastuvõtt pole veel lõppenud. 1.–7. augustil toimub lisaavalduste vastuvõtt mitmele eesti- ja ingliskeelsele õppekavale.