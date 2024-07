Kõrgkoolidesse esitati tänavu varasemast rohkem avaldusi

Tallinna Tehnikaülikoolis kestab avalduste vastuvõtt veel 3. juulil kella 12-ni. "Kogemus näitab, et viimase kahe päeva jooksul võivad kandidaadid esitada kuni tuhat avaldust," ütles TTÜ õppeprorektor Hendrik Voll.

1. juuli seisuga on esitatud 5000 avaldust, kokku ootab TTÜ 6000 avaldust. Mullu oli avaldusi kokku 5600.

"Võrreldes mullusega on toimunud mõõdukas kasv avaldustes," ütles Voll.

"TTÜ-l on soov tõsta lähiaastatel oluliselt inseneeria ja IT vastuvõtte. Sel aastal võtame inseneeriatudengeid 15 protsendi võrra rohkem kui mullu. Järgmisel aastal on kavas seda arvu veel 15 protsendi võrra kasvatada. Sama on plaanis ka IT-tudengitega," sõnas Voll.

Avalduste arvu kasvu selgitas Voll demograafiliselt soodsa ajaga - noori on lihtsalt rohkem.

"Järgmised kolm aastat me näeme kandidaatide hulga tõusu ja peale seda me näeme langust," sõnas Voll.

"Sellel aastal oli ka natukene rohkem abituriente, kes suutsid laia matemaatika eksami sooritada vähemalt 50 punktile. See annab TTÜ-s kohe tunda. See on minimaalne kandideerimise lävend enamikul meie erialadest," ütles Voll.

Inseneerias on populaarsed energeetikaga seotud õppekavad, samuti on populaarne ehitus. IT bakalaureuses on kõik erialad võrdselt populaarsed, see on olnud nii juba kümmekond aastat, sõnas Voll.

"Me näeme ka seda, et bakalaureusekraadiga IT-erialade lõpetajate töötasu on ka noorte endi arvates juba nii kõrge, et magistrikraadi omandamine lükatakse edasi," ütles Voll.

Õppedirektor Betra Leesment ütles samuti, et Tallinna Tehnikaülikoolis on jätkuvalt populaarsed majanduse, IT, ehituse ja energeetika valdkonnad.

"Tegemist on erialadega, mis on saanud palju meediatähelepanu ja tunduvad noortele perspektiivikad. Tasuks aga silmas pidada, et Eestis kasvab tööjõupuudus just inseneeria valdkonnas, sest paljud tänased tegijad hakkavad jõudma pensioniikka. Seega ülikooli poolt julgustaksime sisseastujaid valima omale tuleviku eriala teistegi inseneriteaduskonna õppekavade hulgast, kõiki neid noori on lõpetamisel ees ootamas lai tööpõld ning kõrge palgatase," sõnas Leesment.

TTÜ magistriõppesse on esitatud 1004 avaldust ja doktorantuuri on suvisel vastuvõtuperioodil esitatud 608 avaldust.

Eesti Kunstiakadeemiasse vastuvõtuavalduste arv tegi kümne aasta rekordi: neid esitati tänavu 1073. Mullu oli avaldusi 1032.

Akadeemias üliõpilaste vastuvõtu korraldaja Helen Jürgens ütles, et bakalaureuseastme kõige populaarsemate erialade kolmiku moodustasid graafiline disain, kus ühele kohale on konkurss 8,8; sisearhitektuur konkursiga 6,4 ja animatsioon, kus konkurss on 5,5 inimest kohale.

Graafilise disaini õppimine on Jürgensi sõnul olnud populaarne eriala juba läbi aastate ja on seda jätkuvalt, kuna seda eriala teatakse ja tuntakse. Samuti ütles Jürgens, et küllap meelitab graafilist disaini õppima ka asjaolu, et eriala on seotud arvutitega ja on IT-teemaline.

Magistriastmes on samuti populaarne graafiline disain, kus on konkurss 5,5 inimest ühele kohale ja samuti disainiteaduskonnas õpetatav interaktsioonidisain, kus konkurss on neli inimest kohale.

TÜ-s õpetajakoolituse avalduste arv tõusis

Tartu Ülikooli eestikeelsesse õppesse kandideerib sel aastal 9393 inimest, kes esitasid kokku 12 811 avaldust. Sisseastumiseksamid toimuvad 10. juulini ja esmased vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 12. juulil.

Eestikeelsesse esimese astme õppesse esitati sel aastal 9915 ja magistriõppesse 2896 avaldust.

Sarnaselt varasemate aastatega on kõige rohkem kandidaate bakalaureuseastme päevaõppes õigusteaduses, majandusteaduses ja informaatikas ning sessioonõppes koolieelse lasteasutuse õpetaja ning eripedagoogika ja logopeedia erialal.

Magistriastmes laekus enim avaldusi eripedagoogika ja logopeedia, haridusinnovatsiooni ning kaasaegse majanduse erialale.



Eelmise aastaga võrreldes esitati õpetajakoolitusse 10 protsenti rohkem avaldusi. Lisaks huvitas kandidaate mullusest enam matemaatika ja informaatika õpetaja eriala.

"Kui eelmisel aastal kasvas õpetajakoolituse kanditaatide arv umbes kolmandiku võrra, siis sel aastal on veel 10 protsenti kasv. Keskeltläbi on ühele õppekohale 3,5 kandidaati, eelmisel aastal 3,2," selgitas Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.

Kõrghariduse esimesel astmel on juba praegu vastuvõtu taganud 1390 kandidaati, kes on ületanud lävendi riigieksamitulemustega või täitnud eritingimusel kandideerimise nõuded.

Doktoriõppesse esitati selle aasta kahel esimesel kandideerimisperioodil 581 avaldust. Sel aastal avatakse 189 õppekohta, kuhu on praeguseks vastu võetud 111 doktoranti. Osal erialadel hindamine veel käib ja vastuvõtuotsused tehakse hiljemalt 15. juulil.

Samuti lõppes avalduste vastuvõtt võõrkeelsesse õppesse, kus soovib praeguse seisuga õppima asuda 580 uut üliõpilast, nende hulgas 400 välisüliõpilast. 1051 kandidaati esitasid võõrkeelsesse õppesse kandideerimiseks 1236 nõuetekohast avaldust.

Sügisel oodatakse Tartu Ülikooli kõikidele õppeastmetele õppima ligikaudu 4800 uut üliõpilast.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas ütles, et neile laekus avaldusi kõikidele õppeastmele kokku 590. Kaasaegsete etenduskunstide rahvusvahelisele magistriõppekavale on praeguseks esitatud 25 avaldust (nende avalduste esitamise tähtaeg on 1. juuli).

"Populaarsemad erialad olid bakalaureuseõppes lavakunst, muusikakultuur, klassikaline laul, jazz-muusika ja helirežii. Magistriõppes klahvpillid, jazz-muusika, helilooming ja muusikatehnoloogia ja keelpillid," ütles Pärtlas.

TLÜ ja EMTA muusikaõpetaja ühisõppekavale saab esmaspäeval veel avaldusi esitada.

Tallinna Ülikoolil oli väga edukas aasta avalduste mõttes, ütles TLÜ õppevaldkonna juht Helen Joost.

"Oleme kokku lugenud ligi 9500 avaldust, millest tuhat on välisüliõpilastelt ja ülejäänud kohalikelt kandidaatidelt. Võrreldes eelmise aastaga on tuhat avaldust kohalikelt kandidaatidelt rohkem," ütles Joost.

Suur avalduste tõus tuli õpetajatööga seotud erialadelt.

"Avalduste arv on seal ligi kümme protsenti võrreldes eelmise aastaga tõusnud. Seal hulgas võib olla ka neid, kes töötavad juba õpetajatena, aga kellel pole vajalikku kvalifikatsiooni. Nemad on need, kes nüüd ülikooli tulevad. Lisaks on stipendiumid õpetajakoolitustel päris head," sõnas Joost.

"Kõrghariduse esimeses astmes troonib psühholoogia, seejärel haldus- ja ärikorraldus, alusharidus, eripedagoogika ja klassiõpetaja. Selline esiviisik on TLÜ-s juba aastaid," sõnas Joost.

Eesti Maaülikooli esimesse astmesse on laekunud 1175 avaldust 578 õppekohale. Seal on kõige populaarsem eriala geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus, millele järgnev veterinaarmeditsiini eriala.

Kõrghariduse teises astmes laekus Eesti Maaülikooli 350 avaldust 326 õppekohale. Kolmandas astmes oli avaldusi 22.