Macroni kandidaat sai paremtsentristide toel parlamendi spiikriks

Prantsusmaa parlamendivalimiste teises voorus võttis üllatusvõidu vasakpoolseid koondav Uus Rahvarinne, nende järel tuli teiseks president Emmanuel Macroni blokk ja alles kolmandaks valimiste esimese vooru võitja, parempoolne Rahvuslik Liit.

Ükski kolmest blokist ei saanud 577-kohalises parlamendis enamuseks vajalikku 289 kohta. Uue valitsuse moodustamine vastandlike blokkidega parlamendis on seetõttu kujunenud keeruliseks ülesandeks.

Tsentristid üritavad nüüd siiski valitsust moodustada. Neljapäevane hääletus oli seetõttu hea proovikivi tulevase valitsuse moodustamiseks. See viitab, et parlamendis on olemas mõõdukaid jõude, mis suudavad moodustada tulevase valitsuse.

"Braun-Piveti võit muudab tõenäoliseks selle, et Macron suudab oma leerist peaministri leida," ütles Prantsuse poliitikaanalüütik Matthieu Hocque.

Braun-Pivet sai spiikriks juba 2022. aastal ning neljapäeval selgus, et ta saab oma ametikohal jätkata. Viimastel valimistel sai Braun-Pivet 220 häält, Rahvarinde kandidaat André Chassaigne (kommunistliku partei liige) sai 207 häält.

Pole veel selge, kas Macroni leer ja paremtsentristid jätkavad omavahelist koostööd. Vasakpoolseid koondav Uus Rahvarinne on aga juba kokkuvarisemise äärel, kuna neli peamist vasakjõudu, kommunistid, sotsialistid, rohelised ja vasakpopulistliku poliitiku Jean-Luc Melenchoni (endine trotskist) erakond ei suuda kokku leppida ühises peaministrikandidaadis.