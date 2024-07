Trump keskendus vabariiklaste kongressi kõnes sisepoliitikale

Trump andis selgelt märku, et tema kaks poliitilist prioriteeti on energiajulgeolek ja ebaseaduslik sisseränne. Trump rääkis, et sulgeb kohe USA piirid ebaseaduslikele immigrantidele ning laiendab riigis naftapuurimist, vahendas The Times.

Ta rääkis, et lõpetab igasuguse rohelise kokkuleppe rahastamise ning lubas toetada USA autotööstust.

Trump kritiseeris ka Bideni administratsiooni tegevust USA juhtimisel. Ta väitis, et tema juhitud vabariiklaste partei peab päästma riigi Joe Bideni ebaõnnestunud juhtimise käest. Ta süüdistas Bideni administratsiooni nii piirikriisi puhkemises ja leidis, et ka kiires inflatsioonis on süüdi Valge Maja.

Trump rääkis, et novembris toimuvad USA ajaloo kõige olulisemad valimised. Ta lubas, et viib lõpule müüri ehitamise. "Me peame peatama sissetungi meie riiki," seletas Trump.

Samas lubas Trump USA rahva ühendada ja lubas olla president kogu Ameerikale. Ta süüdistas hoopis demokraate ühiskonna lõhestamises ning väitis, et kui demokraadid tahavad riiki ühendada, siis nad peaksid loobuma poliitilisest nõiajahist, vahendas The Wall Street Journal.

Trump rääkis ka eelmise nädala sündmustest, kui tema vastu sooritati mõrvakatse, mille käigus ta sai kõrvast haavata. Trumpi sõnul oli jumal tema poolel ning mainis hiljem, et sisserännet kujutav graafik päästis tema elu. Ta rääkis, et just enne tulistamist pöördus ta graafiku poole ning see liigutus päästis tema elu.

Trump puudutas põgusalt ka välispoliitikat ning kordas oma vana juttu, et võib kõik sõjad lõpetada ühe telefonikõnega. Trump seletas, et tema juhtimisel taastatakse maailmas rahu ning USA-d hakatakse taas rahvusvahelisel areenil austama.

Trump rääkis ka, et lõpetab Ukraina sõja, kuid ei täpsustanud, kuidas ta seda teeb. Lisaks lubas ta ehitada USA versiooni Iisraeli raketikõrjesüsteemist Raudkuppel ning väitis, et Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un tunneb temast puudust.

Viimased küsitlused näitavad, et Trumpist saab suure tõenäosusega taas USA president. Neljapäeval avaldatud telekanali CBS küsitlus näitab, et pärast mõrvakatset on Trumpi edumaa Bideni ees veidi kasvanud. Trumpi toetus on 52 protsenti, Bideni toetus on 47 protsenti. Trump edestab Bidenit ka peamistes kaalukeeleosariikides, vahendas New York Post.