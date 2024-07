Auvere jaamas algas hooldus, kuid elektri hinda hoiab kõrgel EstLink 2 remont

Auvere elektrijaamas algas reedel plaanipärane hooldus, mis kestab poolteist kuud. Elektrihinnale Eestis see suurt mõju ei avalda, kõrge hinna taga on pigem EstLink 2 jätkuv remont.

Enefit Power teatas neljapäeval, et 19. juulist algab Auvere elektrijaamas iga-aastane hooldus, mis kestab ligikaudu poolteist kuud. Tegemist on plaanipärase hooldusega, mis on vajalik kümnete tuhandete seadmete ja detailide toimepidevuse säilitamiseks, märkis ettevõte.

Elektrijaama hooldus lõppeb septembri alguses ehk kestab poolteist kuud.

Marko Allikson Baltic Energy Partnersist ütles ERR-ile, et Auvere elektrijaam määrab Eesti piirkonna elektrihinda vaid vähestel tundidel, mistõttu selle remondil on tagasihoidlik mõju elektrihinnale.

Sama ütles Eesti Energia energiakaubanduse juht Armen Kasparov. "Enefit Poweri teised elektrijaamad on seatud valmisolekusse seda tühimikku vajaduse korral turul täitma," märkis ta.

Suurem mõju elektri hinnale on EstLink 2 jätkuval remondil, mis kestab augusti lõpuni, ning see on ka peamine põhjus, miks Eesti ja Soome elektrihinnad on sel suvel erinenud mitmekordselt, lausus Kasparov. "Põhjamaade soodsam elekter ei jõua piisavas mahus Eestisse," nentis ta.

Kuivõrd elektriühendus on Soomega praegu piiratud, ei mõjuta märkimisväärselt siinset elektrihinda ka Soome lahe põhjakaldal plaanitavad elektrijaamade remondid.

"Kuivõrd Soome soodsam elekter ei jõua juba täna piisavas mahus Eestisse ning sealne elektri turuhind on püsinud kogu suve vältel viis kuni seitse korda madalam, siis me ei näe, et sealsed jaamade hooldused Eesti elektrihinnale täiendavat mõju avaldaks," lausus Kasparov. "Pealegi tehakse kõikide elektrijaamade hoolduseid vaheldumisi, et alternatiivsed võimsused oleks hoolduses olevat jaama asendamas. Lisaks on Olkiluoto 3 olnud madalate hindadega perioodil turupõhiselt alla koormatud."

Kasparov märkis, et ka EstLink 2 täiel võimsusel töötamine ei tähendaks, et see tagaks võrdse elektrihinna Soomes ja Eestis. "Ka kahe ühenduse puhul jääb sageli hindade täielikuks ühtlustamiseks võimsusest puudu," ütles ta.

Suve teisel poolel elektri hind ei lange

Allikson aga juhtis tähelepanu sellele, et suvised hinnaerinevused Soome ja Eesti vahel on üsna tavapärane nähtus. "Kui eelmise aasta maist septembrini oli hinnavahe 30 kuni 80 eurot megavatt-tunnist, siis seni oleme liikunud pisut kõrgemal, 40- kuni 85-eurose hinnavahe tasemel," ütles ta

Seega on Estlink 2 rikke mõju olnud maksimaalselt 10 eurot keskmist hinnavahet suurendav, lisas Allikson.

"Hinnavahe Soomega muutub väiksemaks siis, kui tööle hakkavad sügisel Baltikumis koostootmisjaamad ning eriti kevadel Läti Daugava jõe suurvee perioodil," lausus ta.

Suve teisel poolel elektri hind oluliselt ei muutu, märkis Allikson.

"Elektrihinnad jätkavad tõenäoliselt esimese poolega sarnases taktis, kus päikselistel päevadel on päevasel ajal hinnad madalaimad ning kõrgeimad õhtupoolikul, kui hinda määravad lähipiirkonna fossiilsed elektrijaamad," ütles ta.

Kui taastuvenergia toodang on suurem, on võimalik näha päeval ka negatiivseid elektrihindu, aga remontide ja rikete ühtelangemisel võib samas näha hinnahüppeid.

"Kuu keskmised elektrihinnad on ilmselt jätkuvalt 100 euro lähedal megavatt-tunnist," ütles Allikson.