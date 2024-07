Iisrael: üha enam on märke Hamasi sõjalise tiiva juhi surma kohta

"Üha enam on märke, mis viitavad Deifi edukale kõrvaldamisele," ütles Iisraeli kaitseväe kõneisik kontradmiral Daniel Hagari reedel ajakirjanikele.

Iisrael ütles juba varem, et 13. juuli rünnakus tapeti Hamasi Khān Yūnise brigaadide komandör Rafa Salama.

Hamasi ametnik ütles asitõendeid esitamata, et islamistide sõjalise tiiva komandör Deif on tervise juures ning juhib rünnakust hoolimata otseselt rühmituse operatsioone.

Hagari sõnul aga istusid nimetatud Hamasi komandörid rünnaku hetkel teineteise kõrval.

Hagari süüdistas Hamasi Deifi saatuse varjamises. "Me selgitame selle välja, kinnitame ja avaldame," sõnas ta.

Rünnakust tehtud video näitas halli seenekujulist pilve rahvarohke tänava kohal. Plahvatus jättis endast maha tohutu kraatri, mida palistasid telkide riismed ning üks maatasa tehtud hoone.

Kaks relvaeksperti ütles AFP-le, et ühe sündmuskohalt leitud lendkeha tükk, mis veebis ringlevas videos on nähtav, on tagumine tiivatükk USA-s valmistatud täppispommist (JDAM). AFP pole sõltumatult saanud video ehtsust tuvastada.

USA relvajõudude endine tehnik Trevor Ball ütles, et JDAM-i puhul kasutati tõenäoliselt 1000- või 2000-naelast (450- kuni 900-kilogrammist) laengut.

Iisraeli sõnul olid nii Deif kui Salama Hamasi-Iisraeli sõja vallandanud 7. oktoobri rünnaku kaks peamist ideoloogi.