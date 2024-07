Leht: salateenistus tõrjus Trumpi palveid turvalisuse tõstmiseks

USA salateenistuse ametnikud tõrjusid kahe aasta jooksul korduvalt Donald Trumpi palveid turvataseme tõstmiseks, kirjutas The New York Post.

Trump palus, et suurtel avalikel üritustel, kus ta esines, oleks rohkem salateenistuse agente ja magnetormeetreid ning välitingimustes rohkem snapreid, ütles The Washington Postile neli siseringi allikat, vahendas The New York Post.

Salateenistuse kõrged ametnikud vastasid igale palvele eitavalt, väites, et salateenistusel puuduvad Trumpi küsitud ressursid.

Allikad ütlesid ajalehele The Post, et Pennsylvanias toimunud Trumpi kampaaniaüritusele värvati kohalikud korrakaitsjad, kuna salateenistuse peakorter lükkas tagasi Trumpi taotluse lisaressursside saamiseks.

Salateenistus eitas algselt väiteid, et keegi Trumpi meeskonnast oleks palunud suurendada turvalisust, nimetades seda "absoluutselt valeks".

Salateenistuse pressiesindaja Anthony Guglielmi tunnistas ajalehele The Washington Post, et agentuur lükkas Trumpi täiendava turvalisuse taotluse tagasi, kuid väitis, et sai uuest teabest teada alles pärast tragöödiat.

Guglielmi ütles ajalehele The Post, et oli mõni juhtum, kus konkreetseid salateenistuse spetsialiseeritud üksusi või ressursse ei pakutud, kuid agentuur kasutas kaitse lisamiseks riiklikke või kohalikke partnereid.

Salateenistuse agendid koos kohalike politseinikega vastutasid eelmisel laupäeval Pennsylvanias toimunud Trumpi kampaaniaürituse turvalisuse tagamise eest, kui 20-aastane tulistaja Matthew Thomas Crooks avas tule ja tulistas välja seitse kuuli. Üks kuul riivas Trumpi kõrva ja tappis lava taga olnud inimese. Veel kaks inimest said raskelt vigastada.

Pärast seda, kui ekspresidendi turvameeskonnas ilmnesid suured puudujäägid, muutis agentuur oma suhtumist. Selle tulemusena on nüüd Trumpi turvamise tase tõstetud samale tasemele president Joe Bideni omaga.