Sõja 880. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa rafineerimistehast

President Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeva hilisõhtul, et Ukraina õhutõrje on taas saanud olulise täienduse ning riik sai Saksamaalt õhutõrjesüsteemi Patriot. Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud. Ukraina ründas droonidega Vene rafineerimistehast.

Oluline esmaspäeval, 22. juulil kell 22.45:

- Ukraina: vaenlane on teinud päeva jooksul Kramatorski suunal 22 rünnakut ja Harkivi oblast on pideva pommitamise all;

- Ukraina tabas Olenivkas Himarsi abil Vene õhutõrjesüsteemi Tor;

- Ukrainasse saabus Saksamaalt veel üks õhutõrjesüsteem Patriot;

- Venemaa valmistub Ukraina Harkivi oblastis uueks pealetungiks ja on toonud sel otstarbel sinna täiendavaid ründeüksusi, teatas Ukraina vägede esindaja;

- ISW: idarindel jätkuvad ägedad lahingud;

- Ukraina ründas droonidega Venemaad;

- Ukraina suurendas kaitsekulutusi 12 miljardi dollari võrra.

Ukraina tabas Olenivkas Himarsi abil Vene õhutõrjesüsteemi Tor

Ukraina relvajõud tabasid Olenivkas kohta, kus Vene väed peitsid enda Tori õhutõrjekompleksi, teatas Ukraina 79. eraldiseisev õhudessantbrigaad.

Brigaadi teatel märkasid nad Tori õhutõrjekompleksi drooni abil. Süsteem oli peidetud Olenivka küla ääres tööstushoonesse. Seejärel kasutasid Ukraina sõjaväelased USA raketiheitjat Himars selle tabamiseks.

Militarnõi andmetel on suur tõenäosus, et Tori kompleksi viis rivist välja otsetabamus või sai see pihta mürsukildudega.

Ukraina: vaenlane on teinud päeva jooksul Kramatorski suunal 22 rünnakut

Vene väed suurendavad jõupingutusi Donetski oblastis Kramatorski suunal, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Esmaspäeva jooksul on Vene väed korraldanud Kramatorski suunal 22 rünnakut. Ukraina relvajõud on tõrjunud üheksa rünnakut, 13 veel jätkuvad, teatas peastaap.

Kokku on esmaspäeva jooksul toimunud 93 sõjaväelist kokkupõrget. Ukraina relvajõudude teatel pommitavad Vene väed enda territooriumilt jätkuvalt Sumõ ja Tšernihivi oblastit. "Esmaspäeval tabas vaenlane Konotopi linna X-59 raketiga," lisas peastaap.

Samal ajal pommitavad Vene väed lennukitelt pidevalt Harkivi oblastit.

Ukrainasse saabus Saksamaalt veel üks õhutõrjesüsteem Patriot

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeva hilisõhtul, et riigi õhutõrje on taas saanud olulise täienduse, vahendas meediakanal Ukrinform.

"Saksamaalt on saabunud veel üks õhutõrjeraketisüsteem Patriot," kinnitas Zelenski.

Zelenski kuulas samuti ära Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) juhi Vassõl Maljuki ettekande.

"On häid tulemusi Venemaaga koostööd tegevate isikute vastu võitlemisel," märkis Zelenski.

Harkivis kärgatas plahvatus

Ukrainska Pravda teatas, et Ukraina suuruselt teises linnas Harkivis toimus esmaspäeval plahvatus. Meedia teatel korraldas Venemaa öösel raketirünnaku Harkivile.

Ukraina andmeil valmistub Venemaa Harkivi oblastis uueks pealetungiks

Venemaa valmistub Ukraina Harkivi oblastis uueks pealetungiks ja on toonud sel otstarbel Hlõboke küla lähedale täiendavaid ründeüksusi, ütles Hortõtsja väegrupeeringu pressiesindaja Nazar Volõšõn uudisteagentuurile Interfax-Ukraina.

Hlõboke küla asub Harkivi oblasti põhjaosas, seitse kilomeetrit Venemaa piirist ja 39 kilomeetri kaugusel Harkivi linnast.

Hlõboke lähistele on toodud Venemaa Vaikse ookeani laevastiku 155. eraldiseisva merejalaväebrigaadi rünnakrühmi ja 11. armeekorpuse 18. motoriseeritud laskurdiviisi üksusi, teatas Volõšõn. Kohalesaabunud Vene üksused lennutavad praegu piirkonnas droone, et tutvuda maastikuga ja leida uusi pealetungiteid, märkis pressiesindaja.

Volõšõn lisas, et ka Vovtšanski linna kesk- ja idaosas, mis kujunes Harkivi oblasti raskeimate lahingute toimumispaigaks, jätkavad Vene väed koondumist edasisteks rünnakuteks.

"Samuti on kinnitust leidnud, et Vene relvajõudude 47. tankidiviisi 153. tankibrigaadi ründeüksus on tagasi kutsutud, selle positsioonidele on asunud 128. eraldiseisev motolaskurbrigaad, 44. armeekorpus ja üksus Akhmat," lisas pressiesindaja.

Vene sõjaväelased läksid Harkivi oblastis Lõpetski kogukonnas okupeeritud Lukiantsi küla piirkonnas kaitsele üle, teatas Harkivi vägede rühmitus 22. juulil.

Venemaa alustas pealetungi Harkivi oblastis 10. mail, kuid rünnak soikus kiiresti. President Volodõmõr Zelenski sõnul hukkus selles Venemaa jaoks ebaõnnestunud pealetungis umbes 20 000 Vene sõdurit.

ISW: idarindel jätkuvad ägedad lahingud

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud.

Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed suutsid ületada Siverski-Donbasi kanali. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Lahingud käivad veel Kliššivka ja Andrijivka lähitsel (Tšassiv Jarist kagus).

Vene väed jätkavad ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. ISW teatas, et Toretski rindelõigul pole suuri muutusi toimunud. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed suutsid edasi liikuda New Yorgi nimelise (Toretskist lõunas) asula lähistel. Ägedad lahingud käivad ka Pivnitšne ja Družba ( Toretskist idas) lähedal.

Avdijivka suunal suutsid Vene väed veidi edasi liikuda, seda kinnitavad ka 21. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Vene blogijad väitsid veel, et Vene väed vallutasid Novoselivka Perša (Avdijivkast loodes). Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Lahingud käivad veel Kalõnove, Novooleksandrivka ja Karlivka lähedal.

Ukraina suurendas kaitsekulutusi 12 miljardi dollari võrra

Ukraina valitsus suurendas kaitsekulutusi 495,3 miljardi hrõvna ehk ligi 12 miljardi dollari võrra.

"Ukraina vägede vajaduste rahastamine on praegu esmatähtis. Täiendavad rahalised vahendid relvadele, kindlustusrajatistele ja sõjaväelaste palkadele on võtmetähtsusega Vene Föderatsiooni Ukraina-vastase sõjalise agressiooni tõrjumisel," ütles asekaitseminister Juri Džihõr.

Ukraina ründas droonidega Venemaad

Venemaa võimud väitsid esmaspäeval, et riigi väed tulistasid alla 75 drooni. Venemaa kaitseministeerium väitis veel, et ligi 50 drooni tulistati alla Rostovi oblastis.

За ночь в шести регионах сбили 80 украинских беспилотников, утверждает Минобороны. В Туапсе загорелся НПЗ, в Белгородской области ранения получил водитель машиныhttps://t.co/mXbraHBPEK



Видео: "Осторожно, новости" pic.twitter.com/0jjPusJfHb — Медиазона (@mediazzzona) July 22, 2024

Rünnaku alla jäi ka Musta mere ääres asuv Tuapse naftatöötlemistehas. Vene võimud teatasid, et rünnaku tõttu puhkes tehases tulekahju. Kahjude ulatus pole veel teada, vahendas Reuters.

Ukrainska Pravda teatas, et Rostovis tabas rünnak Morozovski linna. Meedias levivad teated, et löök anti lähedal asuva sõjaväelennuvälja pihta.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 567 760 (võrdlus eelmise päevaga +1050);

- tankid 8284 (+18);

- jalaväe lahingumasinad 15 980 (+17);

- suurtükisüsteemid 15 637 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1123 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 900 (+4);

- lennukid 362 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 475 (+73);

- tiibraketid 2401 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 138 (+102);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2637 (+21).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.