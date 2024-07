Sõja 881. päev: Ukraina õhukaitse lasi alla järjekordse Vene ründelennuki

Ukraina teatas teisipäeval, et tema õhutõrje tulistas alla järjekordse Vene ründelennuki Su-25. Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud ning Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Venemaa Krasnodari krai Kavkazi sadamas tabas teisipäeva hommikul droonirünnak üht laeva.

Oluline teisipäeval, 23. juulil kell 20.25:

- Ukraina teatas järjekordse Vene ründelennuki Su-25 allatulistamisest;

- Kuleba: Ukraina peab Hiinaga rahu teemal dialoogi pidama;

- ISW: Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist;

- Ukraina: märke Vene ründerühma moodustamisest Zaporižžja suunal ei ole;

- Droonid ründasid Venemaal Krasnodaris asuvat sadamat;

- Ülemraada pikendas sõjaseisukorda Ukrainas;

- Sikorski kutsus üles Ukraina kaugmaarelvade piirangute tühistamisele.

Ukraina õhutõrje tulistas alla järjekordse Vene sõjalennuki

Ukraina õhutõrje tulistas alla järjekordse Vene ründelennuki Su-25, teatasid Ukraina relvajõud teisipäeval.

"Ukraina üksused tulistasid täna Donetski oblasti Pokrovski suunal alla Vene ründelennuki Su-25, mis koos teise sama tüüpi lennukiga paaris lennates püüdis tulistada meie kaitsejõudude positsioone," teatas Hortõtsia väegrupeeringu pressiteenistus teisipäeval. Teatele oli lisatud ka video Vene lennuki tabamisest.

Ukraina teatas ka neli päeva tagasi, 19. juulil sama tüüpi Vene ründelennuki hävitamisest, kui selle lasid alla Mark Bezrutško nimelise üksiku mehhaniseeritud brigaadi õhutõrjujad.

Ukraina kindralstaabi teatel on Venemaa täiemahulise sõja jooksul kaotanud 362 sõjalennukit.

Donetskist 50 kilomeetri kauguse loodes asuva Pokrovski piirkonnas käivad praegu ühed kõige ägedamad lahingud.

Kuleba: Ukraina peab Hiinaga rahu teemal dialoogi pidama

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles teisipäeval, et Ukraina ja Venemaa liitlane Hiina peaksid pidama otsekõnelusi sõja lahendamise üle.

"On väga oluline, et Kiiev ja Peking osaleksid otseses dialoogis ja vahetaksid seisukohti," ütles Kuleba sotsiaalmeedias postitatud videos pärast Pekingisse jõudmist.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba on Hiinas visiidil kuni reedeni ning tegemist on Kiievi esidiplomaadi esimese külaskäiguga Hiinasse alates täiemahulise sõja puhkemisest 2022. aasta veebruaris.

Hiina on püüdnud esitleda end konflikti võimaliku vahendajana ja väitnud, et ei saada surmavat abi kummalegi poolele erinevalt USA-st ja teistest lääneriikidest.

"Ees ootavad ulatuslikud, üksikasjalikud ja sisukad läbirääkimised minu Hiina kolleegi Wang Yiga, et leida õiglane rahu," ütles Kuleba.

Peking on tagasi lükanud väited, et toetab Venemaa sõjategevust, väites, et tema seisukoht on avatud ja aus, ning süüdistades läänt konflikti õhutamises relvasaadetistega Kiievile.

Ukraina: märke Vene ründerühma moodustamisest Zaporižžja suunal ei ole

Praegu puuduvad märgid vaenlase ründerühma moodustamisest Zaporižžja suunal, ütles Tauria väerühma kõneisik Dmõtro Lõhhovõi.

"Nüüd on siin positsiooniline vastasseis, kuigi kui võtta näiteks Zaporižžja oblasti isikkoosseisu arv, siis on seal venelasi üsna palju: peaaegu 90 000 – umbes viimase kolme nädalaga lisandus veel 2000," ütles ta teisipäeval telesaates.

Lõhhovõi märkis, et Ukraina sõjaväeluure andmetel ei ole teravaid ja olulisi muutusi, mis mõjutaksid sõjategevuse olemuse muutumist.

"Ja mingeid märke vaenlase ründerühma moodustumisest pole tuvastatud, see tähendab, et Zaporižžja ja Hersoni oblastis olevate vaenlaste arv ei ole piisav, et viia läbi tõhusaid ründeoperatsioone kusagile vaenlase liinist edasi," ütles ta.

Ukraina relvajõud hindasid ka Vene vägede rühmituse suurust Dnipro suunal, peamiselt Hersoni piirkonnas. "Kui me räägime kogu Dnipro suunast – see on peamiselt Hersoni oblastis asuv Dnepri kallas – , siis seal on vaenlasel 65 000 meest, kuid peame arvestama, et vaenlase teel on Dnepri jõe kujul looduslik takistus," ütles Lõhhovõi.

Ta meenutas, et Krõnkõ küla hävitasid Vene väed täielikult ja seal ei olnud enam ühtegi positsiooni, millest kinni hoida. Seetõttu asusid Ukraina kaitsjad teistele positsioonidele sillapeadel ja Dnepri vasakkaldal.

"Selles osas ei ole toimunud olulisi muudatusi. Kaitsejõud jätkavad lahinguülesannete täitmist vasakkaldal, eriti Krõnkõ küla piirkonnas," märkis Tauria väerühma kõneisik.

Lisaks andis ta teada, et Ukraina sõjavägi hävitas Zaporižžja oblastis kaks Vene õhutõrjeraketisüsteemi – Ukrainkas Tori ja Zrazkoves Buk-M1-e. "Need olid õhutõrjesüsteemid, need katsid Vene õhujõudude tegevust," selgitas Lõhhovõi.

Tšassiv Jari lähistel tegutsev Ukraina suurtükiväelane Autor/allikas: SCANPIX/Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA

Droonid ründasid Venemaal Krasnodaris asuvat sadamat

Venemaa Krasnodari krai Kavkazi sadamas tabas teisipäeva hommikul droonirünnak üht laeva. Kohaliku kuberneri Veniamin Kondratjevi väitel sai üks inimene surma ja mitu vigastada.

Ülemraada pikendas sõjaseisukorda Ukrainas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi ülemraadale ettepaneku pikendada sõjaseisukorda ja üldmobilisatsiooni alates 12. augustist 90 päeva võrra.

Ülemraada kiitis parlamendile esitatud dekreedid sõjaseisukorra ja üldmobilisatsiooni pikendamise kohta heaks.

"Parlament toetas sõjaseisukorra pikendamist 90 päeva võrra. Vastavalt 12. augustist 9. novembrini," ütles rahvasaadik Jaroslav Železnjak.

ISW: Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud ning Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Kuigi Vene väed jätkasid pealetungi, siis edasi pole nad seal veel liikunud. Vene sõjablogijad väidavad endiselt, et Vene väed suutsid ületada Siverski-Donbasi kanali. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ukraina peastaap teatas ka esmaspäeva õhtul, et Vene väed ründasid Tšassiv Jarist põhjas asuvaid Ukraina positsioone. Eriti ägedad lahingud käivad Bohdanivka ja Hrõhorivka lähistel.

Vene väed jätkavad ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 22. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed suutsid edasi liikuda New Yorgi nimelise (Toretskist lõunas) asula lähistel. Vene blogijad väidavad veel, et Vene väed liiguvad mööda Horlivska tänavat New Yorgi asula keskuse suunas.

Vene väed jätkavad ka Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene blogijad väitsid, et Vene väed suutsid Novooleksandrivka lähistel edasi liikuda. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ukraina peastaap teatas, et Vene väed ründasid Kalõnove ja Pantelemonivka lähedal asuvaid Ukraina positsioone. Lahingud käivad veel Novoselivka Perša (Avdijivkast loodes), Umanske ja Tõmofijivka lähistel.

Sikorski kutsus üles Ukraina kaugmaarelvade piirangute tühistamisele

Poola välisminister Radosław Sikorski kutsus Brüsselis esmaspäeval toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel teisi liikmesriike üles tühistama keelud Ukrainale nendes riikides toodetud kaugmaarelvade kasutamisele sihtmärkide ründamiseks Venemaal, teatasid meediakanalid PAP ja Ukrinform.

Sikorski sõnul hoiab Ukrainale sellise õiguse andmine ära paljud Venemaa raketirünnakud Ukraina vastu ja see on Kiievi enesekaitseõiguse realiseerimine.

"See oleks täielikult enesekaitse, mis on rahvusvahelise õiguse järgi seaduslik. Lastehaiglate kaitsmine ei ole eskalatsioon," veenis Sikorski.

Sikorski sõnul tunnistas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba esmaspäevasel videokonverentsil, et olukord Ukrainas on väga raske ja seega kuluksid ära vastavasisulised otsused.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 568 980 (võrdlus eelmise päevaga +1220);

- tankid 8288 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 16 000 (+20);

- suurtükisüsteemid 15 694 (+57);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1125 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 901 (+1);

- lennukid 362 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 511 (+36);

- tiibraketid 2401 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 202 (+64);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2640 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.