Harris rühib demokraatide nominatsiooni suunas

Suurem osa juhtivatest demokraatidest liikusid Kamala Harrise selja taha ning asepresident on kogunud piisava arvu demokraatidest delegaatide toetuse, et saada partei presidendikandidaadiks.

Demokraatide kongress toimub 19. augustil Chicagos, millest võtab osa 3949 delegaati. Uudisteagentuur AP teatas esmaspäeva hilisõhtul, et Harris on taganud enam kui 2200 delegaadi toetuse. Seega on Harrisel kandidatuuri võitmiseks piisavalt toetust, vahendas The Wall Street Journal.

Esmaspäeval sõitis Harris Delaware'i, mis on president Joe Bideni koduosariik. Seal kohtus Harris oma tulevase kampaaniameeskonnaga. Biden kutsus siis ka oma toetajaid üles Harrist toetama.

Harris tänas ise kampaaniameeskonda ning ütles, et palus Bideni kampaania eestvedajatel Jen O'Malley Dillonil ning Julie Chavez Rodriguezil jääda edasi ametisse.

Harris lubas seejärel presidendivalimised võita ning hiljuti avaldasid talle toetust veel Florida, Põhja-Carolina ja Tennessee delegatsioonid. Harrisele pole seni ka demokraatide juhi kohale vastaskandidaati tekkinud.

Pennsylvania osariigi demokraatide liider Sharif Street kinnitas samuti, et tema osariigi delegaadid toetavad Harrist. Streeti sõnul on ta rääkinud ka teiste demokraatide juhtidega ning on kindel, et nad toetavad Harrist.

"Usun kindlalt, et meie delegatsioonid ning delegatsioonid üle kogu riigi toetavad Kamala Harrist," rääkis Street.

Pärast seda, kui Biden teatas, et loobub kandideerimast, on Harris järjepidevalt oma toetust suurendanud. Harrise selja taga on ka tähtsad kubernerid, nagu J. B. Pritzker ( Illinoisi osariik), Gretchen Whitmer (Michigan) ja Andy Beshear (Kentucky). Esmaspäeva õhtul teatas veel esindajatekoja endine spiiker Nancy Pelosi , et toetab Harrist.

Hiljuti avaldasid Harrisele toetust veel mitu ametiühingut, üks ametiühingutest, mis on Harrisele toetust avaldanud, on osariikide, maakondade ja omavalitsuste töötajate ametiühing AFL-CIO. Samuti toetab Harrist õpetajate ametiühing.

Trumpi kampaaniameeskond asus aga juba Harrist ründama.

"Kamala poolt hääletamine on hääl inflatsiooni, avatud piiride, kõrgete bensiinihindade ja sõja jätkamise poolt kogu maailmas," rääkis Trumpi valimiskampaania ametnik Karoline Leavitt.

Harrise kampaania aga kogub samas juba hoogu ning tema kampaania on pärast Bideni loobumist saanud 81 miljonit dollarit. Kui Harrisest saab ametlik presidendikandidaat, siis ta peab leidma endale ka asepresidendikandidaadi. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul peab Harris sel teemal läbirääkimisi Pennsylvania osariigi kuberneri Josh Shapiro ja Besheariga. Samuti on Harris võtnud ühendust Põhja-Carolina osariigi kuberneri Roy Cooperiga.

Võimalike kandidaatide hulgas on varem läbi käinud ka Whitmeri nimi, kuid Michigani kuberner on juba öelnud, et ei soovi saada demokraatide asepresidendikandidaadiks.

"Ma ei lahku Michiganist," teatas Whitmer.

Seni pole veel Harrisele toetust avaldanud esindajatekoja vähemuse juht Hakeem Jeffries. Ka senati enamuse juht Chuck Schumer pole veel oma eelistust avalikult välja öelnud. Samuti pole ekspresident Barack Obama veel oma kaarte lauale käinud.