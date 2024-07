Vabariiklased ja demokraadid nõuavad USA eriteenistuse juhi tagasiastumist

USA eriteenistuse juht Kimberly Cheatle käis esindajatekojas Donald Trumpi tulistamise kohta aru andmas ning tunnistas, et agentuur kukkus läbi ülesandes tõkestada atentaat ekspresidendi vastu. Lisaks põikles Cheatle mitmetest vastustest kõrvale ning vihased vabariiklased ja demokraadid leiavad, et eriteenistuse juht peab ameti maha panema.

Cheatle tunnistas, et ta palus tulistamise järel Trumpilt isiklikult vabandust. Ta ütles veel, et võtab vastutuse turvaaugu eest, mille tõttu sai Trump haavata. Siiski keeldus ta jagamast paljusid detaile, viidates käimasolevale uurimisele, vahendas The Times.

Cheatle keeldus korduvalt küsimustele vastamast ning keeldus andmast täpset ajakava selle kohta, millal Thomas Matthew Crooks (Trumpi tulistaja) esimest korda korrakaitsjate radarile ilmus. Ta ütles siiski, et eriteenistus sai enne tulistamist infot selle kohta, et piirkonnas tegutseb kahtlane isik. Ta ütles, et vaatab läbi endiselt läbi teateid, et teha selgeks, kas hoiatuste edastamine ebaõnnestus.

Cheatle ei selgitanud ka, miks tema juhitud agentuur ütles varem, et ei lükanud Trumpiga seotud täiendava kaitse taotlusi tagasi. Hiljem on Cheatle tunnistanud, et oli viimase kahe aasta jooksul taotlusi tagasi lükanud.

Pennsylvanias Butleris toimunud kampaaniamiitingul avas 20-aastane Thomas Matthew Crooks Trumpi pihta tule, haavates teda ja tappes ühe miitingul osaleja. Crooksi lasi maha salateenistuse snaiper 26 sekundit pärast esimest lasku

Tulistamisega seotud hoone katusele snaiprit aga ei pandud. Kaks päeva pärast tulistamist ütles Cheatle, et hoonel oli kaldkatus ja seetõttu ohutuse mõttes kedagi katusele ei saadetudki. Esmaspäevasel kuulamisel pidi Cheatle ka kaldkatuse jutu kohta aru andma ning ütles, et oleks pidanud varem andma selgemaid vastuseid. Cheatle ei andnud aga ka ülekuulamisel selget vastust selle kohta, miks katus polnud valve all.

Selline jutt ärritas vabariiklasi ning mõned saadikud süüdistasid eriteenistuse juhti ebaaususes. Eriti vängeid sõnu kasutas Lõuna-Carolina osariigi vabariiklasest esindaja Nancy Mace, kelle jutt sisaldas ka roppusi. Lõpuks pidid Mace'i enda parteikaaslased ta korrale kutsuma.

Ohio osariiki esindav vabariiklane Jim Jordan leidis, et Cheatle ei vasta tema ja teiste saadikute küsimustele.

Eriteenistuse juhi jutt vihastas ka demokraate ning esindajatekoja järelevalve komitee juhid James Comer (vabariiklane) ja Jamie Raskin (demokraat) leidsid ühise keele ning kutsuvad Cheatle'it ametist lahkuma, vahendas CNN.

Cheatle teenis salateenistuses 27 aastat agendina, enne kui ta lahkus teenistusest 2021. aastal, mil temast sai kompanii PepsiCo Põhja-Ameerika haru turvaülem.

Joe Biden nimetas ta 2022. aastal salateenistuse juhiks.