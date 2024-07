Palestiinlaste rühmitused sõlmisid rahvusliku ühtsuse lepingu

10. kuud kestev Gaza sõda on omavahel rivaalitsevad ja erinevates isolatsioonides elavad palestiinlased ühise laua taha toonud.

"Oleme maailmast palju abi otsinud, et peatada ebaõiglus palestiina rahva vastu, kuid tulutult. Meie kasuks on teinud otsuseid kõik rahvusvahelised institutsioonid, kuid pole võimalust neid otsuseid ellu viia," rääkis Fatah' esindaja Mahmoud al-Aloul.

"Allkirjastasime rahvusliku ühtsuse lepingu, et jätkata oma teekonda üheskoos ja kutsume üles mitte lasta kellelgi ega millelgi seda ühtsust mõjutada. Meie kallid vennad ja sõbrad, see on ajalooline hetk. Palume, et Jumal aitaks meil saavutada seda, millele me alla kirjutasime," sõnas Hamasi esindaja Mousa Abu Marzouk.

Iisraeli võimud on leppest häiritud. Esiteks ei näe nad, et Hamas võiks üldse Gazat tulevikus mingilgi moel valitseda – sõja eesmärk Gazas on ju Hamasi täielik hävitamine. Teiseks ollakse Iisraelis ärritunud, et Hamasiga tegi leppe Iisraeli võimudele suhteliselt lojaalne Läänekallas, Palestiina Omavalitsuse presidendi Mahmud Abbasi erakond Fatah.

Iisraeli välisminister Israel Kats ütles selle peale sotsiaalmeedias, et mõrvarid omaks võtnud Abbas on paljastanud oma tegeliku näo.

"Saavutasime palju parema kokkuleppe kui ükski varasem leping, sest see on väga praktiline, väga detailne, räägib praktiliselt ühtse juhtkonna loomisest," ütles Palestiina Rahvusliku Algatuse peasekretär Mustafa Barghouti.

Peking on ennast aga näidanud suure tegijana, kelle mõju Lähis-Idas on üha kasvamas.

"Hiina hindab kõrgelt erinevate osapoolte jõupingutusi, mis on tehtud leppimise nimel, ja õnnitleb osapooli soojalt Pekingi deklaratsiooni allakirjutamise puhul," sõnas Hiina välisminister Wang Yi.

Varem on Iisrael saanud mängida palestiinlaste suutmatusele leida üksmeelt. Pekingi deklaratsioon ähvardab selle trumbi käest võtta.