Sõja 882. päev: Sõrskõi: Moskva kavatseb suurendada väge 690 000 inimeseni

Oluline kolmapäeval, 24. juulil kell 22.35:

- Sõrskõi: Moskva kavatseb suurendada oma väge Ukrainas 690 000 inimeseni;

- Zelenski: on selge märk, et Hiina toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust;

- Linnapea: Vene õhujõud ründasid Harkivi kesklinna elurajooni;

- Ukraina relvajõudude juht: Krimmi tagasivõtmise plaan on reaalne;

- Venemaa poolt okupeeritud Melitopolis toimus mitu plahvatust;

- ISW: Vene väed jätkavad idarindel asuvate Ukraina positsioonide ründamist;

- Ukraina energiafirma loodab taastada sügiseks 70–80 protsenti elektritootmisest.

Sõrskõi: Moskva kavatseb suurendada oma väge Ukrainas 690 000 inimeseni

Venemaa kavatseb 2024. aasta lõpuks suurendada oma Ukraina vastu võitlevate sõdurite arvu 690 000 inimeseni, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

Kindralpolkovnik rõhutas usutluses Suurbritannia ajalehele The Guardian, et Venemaal on palju rohkem ressursse: neil on rohkem tanke, soomukeid, sõdureid.

Ta ütles, et nende esialgne 100 000-liikmeline sissetungijõud on kasvanud 520 000 inimeseni ja 2024. aasta lõpuks plaanitakse seda suurendada 690 000 inimeseni.

"Mis puutub tehnikasse, siis suhe on 1:2 või 1:3 nende kasuks," ütles Sõrskõi.

Ta lisas, et alates 2022. aastast on Vene tankide arv kahekordistunud 1700 tankilt 3500 tankile, suurtükkide hulk kolmekordistunud ja soomukite arv tõusnud 4500 soomukilt 8900 soomukile.

"Vaenlasel on jõu ja ressursi osas märkimisväärne eelis," ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. "Nii et meie jaoks on varustuse ja kvaliteedi küsimus tõesti esikohal," lisas ta.

Zelenski: on selge märk, et Hiina toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et on saanud Hiinalt selge signaali, et viimane toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust.

"Välisminister Dmõtro Kuleba, kes hiljuti Hiinat külastas, pidas oma kolleegiga kõnelusi ja andis mulle kohtumise tulemustest teada. See oli Ukraina ametniku esimene sellisel tasemel visiit mitme aasta jooksul ja see oli hea. On selge märk, et Hiina toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust," rääkis Zelenski oma igaõhtuses pöördumises ja ütles, et ootab Kulebalt Ukrainasse naastes visiidi täpsemat ülevaadet.

Zelenski sõnul kinnitati Kulebale, et Hiina ei tarni Venemaale relvi.

Linnapea: Vene õhujõud ründasid Harkivi kesklinna elurajooni

Vene õhujõud ründasid kolmapäeval Ukrainas Harkivi kesklinna elurajooni, teatas linnapea Ihor Terehhov.

"Liugpommirünnak linna keskossa. Eramute rajoon. On kannatanuid," kirjutas linnapea sotsiaalmeedias.

Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov märkis omakorda, et teavet kannatanute kohta ei ole, kuid puhkes tulekahju.

Ukraina relvajõud: Krimmi tagasivõtmise plaan on reaalne

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles usutluses Suurbritannia ajalehele The Guardian, et Kiievil on plaan Krimmi tagasi võtmiseks ja seda rohkem kui kümme aastat pärast seda, kui Venemaa liider Vladimir Putin selle ebaseaduslikult annekteeris.

Küsimusele, kas see on tõesti teostatav, vastas Sõrskõi jaatavalt. "See on realistlik. Muidugi on see suur sõjasaladus. Teeme kõik endast oleneva, et jõuda 1991. aasta rahvusvaheliselt tunnustatud piirini. Peame võitma, vabastama oma kodanikud okupeeritud aladel, kes kannatavad," ütles ta.

Kindralpolkovnik märkis ka, et Ukraina relvajõud kasutavad Venemaa sügavusse löökide andmiseks edukalt kaugdroone. Seni on löögi saanud ligikaudu 200 kriitilise taristu objekti, mis on seotud vaenlase logistikaga, sõnas Sõrskõi.

Ta viitas, et meredroonid on muutnud võitlusvõimetuks umbes kolmandiku Venemaa Musta mere laevastikust. "Nende jaoks muutus see tõesti lõksuks ja mõne laeva jaoks hauaks," ütles Sõrskõi.

Kreml oli tema sõnul sunnitud pärast mitut Ukraina rünnakut Krimmi sadamast Sevastopolist täielikult taganema. Ukraina põhieesmärk on hävitada Kertši sild, kirjutab ajaleht. Sõrskõi ei öelnud usutluses, millal see juhtuda võib.

Venemaa poolt okupeeritud Melitopolis toimus mitu plahvatust

Venemaa poolt okupeeritud Melitopolis toimus ööl vastu kolmapäeva mitu plahvatust, vahendas Ukrainska Pravda.

Melitopol asub Zaporižžja oblastis, mille Venemaa okupeeris 2022. aastal. Plahvatustest teatasid nii kohalikud inimesed kui ka okupatsioonirežiimi ametnikud. Piirkonna ametnikud väitsid, et õhutõrje tegeleb droonide tõrjumisega, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Vene väed jätkavad idarindel asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud. Vene väed üritavad edasi liikuda nii Tšassiv Jari, Toretski kui ka Avdijivka suunal. Lahingud käivad veel ka Kupjanski-Kreminna liinil.

Tšassiv Jari suunal pole Vene väed viimase ööpäeva jooksul edasi liikunud. Vene blogijad väitsid siiski, et Vene väed liikusid veidi edasi Kalõnivka lähistel. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid.

Ka Toretski suunal pole Vene väed edasi liikunud. Lahingud käivad endiselt New Yorgi nimelise (Toretskist lõunas) asula lähistel. Avdijivka suunal suutsid Vene väed veidi edasi liikuda, seda kinnitavad ka 23. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Ukraina vaatleja Juri Butusov ütles 23. juulil, et Vene väed liiguvad edasi Mõrnohradi-Pokrovski poole (Avdijivkast loodes). Butusov ütles, et Vene väed on Mõrnohradist 14 kilomeetri kaugusel.

Tšassiv Jari suunal tegutsev Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA

Ukraina energiafirma loodab taastada sügiseks 70–80 protsenti elektritootmisest

Ukraina suurim eraenergiafirma DTEK kavatseb oktoobriks taastada 70–80 protsenti elektritootmisest, mis kaotati kevadel Venemaa massiivsete õhurünnakute tagajärjel, vahendas portaal Kyiv Independent kolmapäeval ettevõtte tegevdirektori Dmõtro Sahharuki sõnu.

"Kaotasime 90 protsenti tootmisest. 60–70 protsenti plaanime taastada oma vahenditega ja Euroopa jaamade vanu seadmeid kasutades," ütles ta foorumil "Ukraina energeetika tulevik".

Alates 2024. aasta algusest on Venemaa korraldanud Ukraina energiataristu vastu kaheksa ulatuslikku ja mitu väiksemat rünnakut.

Rünnakute tagajärjel alustas Ukraina 15. mail pidevate sihipäraste elektrikatkestuste rakendamist.

Venemaa rünnakute tõttu hukkus Ukrainas neli inimest

Ukraina võimud teatasid kolmapäeval, et Venemaa rünnakute tõttu hukkus riigis neli inimest, vähemalt 17 inimest sai vigastada.

Kolmapäeva varahommikul ründas Venemaa Harkivit. Venemaa raketirünnak tabas ka humanitaarorganisatsiooni hoonet. Rünnaku alla jäi veel üks tööstushoone ja elumaja. Kohalikud võimud teatasid, et Vene rünnaku tõttu hukkus Harkivis üks inimene, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1140 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 570 120 (võrdlus eelmise päevaga +1140);

- tankid 8302 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 16 033 (+13);

- suurtükisüsteemid 15 759 (+65);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1125 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 902 (+1);

- lennukid 363 (+1);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 544 (+33);

- tiibraketid 2402 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 279 (+77);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2650 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.