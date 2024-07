Oluline kolmapäeval, 24. juulil kell 5.50:

- Venemaa poolt okupeeritud Melitopolis toimus mitu plahvatust;

- ISW: Vene väed jätkavad idarindel asuvate Ukraina positsioonide ründamist;

- Ukraina energiafirma loodab taastada sügiseks 70-80 protsenti elektritootmisest.

Venemaa poolt okupeeritud Melitopolis toimus mitu plahvatust

Venemaa poolt okupeeritud Melitopolis toimus ööl vastu kolmapäeva mitu plahvatust, vahendas Ukrainska Pravda.

Melitopol asub Zaporižžja oblastis, mille Venemaa okupeeris 2022. aastal. Plahvatustest teatasid nii kohalikud inimesed kui ka okupatsioonirežiimi ametnikud. Piirkonna ametnikud väitsid, et õhutõrje tegeleb droonide tõrjumisega, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Vene väed jätkavad idarindel asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud. Vene väed üritavad edasi liikuda nii Tšassiv Jari, Toretski kui ka Avdijivka suunal. Lahingud käivad veel ka Kupjanski-Kreminna liinil.

Tšassiv Jari suunal pole Vene väed viimase ööpäeva jooksul edasi liikunud. Vene blogijad väitsid siiski, et Vene väed liikusid veidi edasi Kalõnivka lähistel. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid.

Ka Toretski suunal pole Vene väed edasi liikunud. Lahingud käivad endiselt New Yorgi nimelise (Toretskist lõunas) asula lähistel. Avdijivka suunal suutsid Vene väed veidi edasi liikuda, seda kinnitavad ka 23. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Ukraina vaatleja Juri Butusov ütles 23. juulil, et Vene väed liiguvad edasi Mõrnohradi-Pokrovski suunas (Avdiivkast loodes). Butusov ütles, et Vene väed on Mõrnohradist 14 kilomeetri kaugusel.

Ukraina energiafirma loodab taastada sügiseks 70-80 protsenti elektritootmisest

Ukraina suurim eraenergiafirma DTEK kavatseb oktoobriks taastada 70-80 protsenti elektritootmisest, mis kaotati kevadel Venemaa massiivsete õhurünnakute tagajärjel, vahendas portaal Kyiv Independent kolmapäeval ettevõtte tegevdirektori Dmõtro Sahharuki sõnu.

"Kaotasime 90 protsenti tootmisest. 60-70 protsenti plaanime taastada oma vahenditega ja Euroopa jaamade vanu seadmeid kasutades," ütles ta foorumil "Ukraina energeetika tulevik".

Alates 2024. aasta algusest on Venemaa korraldanud Ukraina energiataristu vastu kaheksa ulatuslikku ja mitu väiksemat rünnakut.

Rünnakute tagajärjel alustas Ukraina 15. mail pidevate sihipäraste elektrikatkestuste rakendamist.