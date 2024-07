Biden lubas anda teatepulga üle uuele põlvkonnale

Bideni kõne kestis kolmapäeva õhtul kohaliku aja järgi veidi üle kümne minuti ja oli presidendi esimene pikem esinemine pärast presidendivalimistel kandideerimisest loobumist.

"Hindan oma ametit väga kõrgelt ja armastan meie riiki üha rohkem. See on olnud minu elu suurim au olla teie president," rääkis Biden.

Bideni sõnul loobus ta presidendivalimistel kandideerimisest oma partei ühtsuse nimel. Riigipea hinnangul ei tohi isiklik ambitsioon olla tähtsam demokraatia kaitsmisest.

"Olen otsustanud, et parim viis edasi liikuda on anda teatepulk uuele põlvkonnale. See on parim viis meie riigi ühendamiseks," ütles Biden.

Biden lubas, et keskendub järgmise poole aasta jooksul oma ülesannetele presidendina.

"Ma tutvustan muu hulgas ülemkohtu reformi, sest see on meie demokraatia jaoks kriitiline küsimus," rääkis Biden.

President tõi välja, et määras ülemkohtusse esimese mustanahalise naise.

USA ülemkohtul on olnud konservatiivide enamus sellest ajast, kui Bideni eelkäija Donald Trump suutis oma ametiajal kohtusse määrata mitu kohtunikku.

Biden lubas ühtlasi, et jätkab tööd rahu nimel Gazas. Riigipea rõhutas, et on esimene president sel sajandil, mil USA ei sõdi kusagil maailmas.

President nimetas ühtlasi Ühendriike maailma ajaloo kõige võimsamaks ideeks.

"Ameerika on idee. Idee, mis on tugevam kui ükski armee, suurem kui ükski ookean, võimsam kui ükski diktaator või türann," rääkis Biden.

President hoiatas samas, et novembris toimuvatel valimistel on kaalul demokraatia ja kutsus üles toetama valimistel asepresident Kamala Harrist.

Biden kiitis Harrist võimeka ja karmi poliitikuna.

"Harris on kogenud, karm ja võimekas. Ta on olnud mulle uskumatu partner ja meie riigi juht. Nüüd on valik teie, Ameerika rahvas," ütles Biden.

Vabariiklaste presidendikandidaadiks valitud Trump kommenteeris Bideni kõnet oma sotsiaalmeediakanalis Truth Social. Trump nimetas Bideni kõnet muu hulgas vaevu mõistetavaks ja tõeliselt halvaks.