Valimiskampaania USA-s: Trump ja Harris murdsid esmakordselt piike

Kolmapäeval tegi pöördumise USA president Joe Biden ning rääkis, miks ta loobus uuesti kandideerimast. Samal ajal olid Trump ja Harris juba naasnud kampaaniarajale.

Mõlemad kandidaadid on avalikes väljaütlemistes muutunud üksteise suunas aina järsemaks. Harris kritiseeris Trumpi tegevust ülemkohtu kohtunike valimisel, Trump aga nimetas Harrist äärmusvasakpoolseks hulluks, kes hävitab riigi, vahendas The Wall Street Journal.

Harrise kampaaniaüritus toimus Indiana osariigis ning ta esines Zeta Phi Beta korporatsiooni ees. Zeta Phi Beta kuulub üliõpilaskorporatsioonide rühma, mille koosseisus on ka Harrise kodukorporatsioon Alpha Kappa Alpha.

Harris panustab valimistel aborditeemale ning on abordiõiguse jõuline toetaja. See teema kõnetab paljusid USA valijaid, eriti naisi. Harris lubab, et pöörab ümber 2022. aasta USA ülemkohtu otsuse. Toona pööras ülemkohus tagasi õigust abordile taganud Roe vs. Wade pretsedendi ning mitu osariiki kehtestas abordikeelu.

Taas presidendiks pürgiv Trump otsib aga kompromissi oma erakonna kõige tulisemate toetajate abordivastasuse ning abordiõiguse säilitamise poole kalduva keskmise valija vahel. Trump on sel teemal omamoodi kahvlis ning Harris üritab nüüd seda ära kasutada.

Harrise sõnul keskendub tema nüüd tulevikule, Trump aga vaatab mineviku poole.

"Usun, et praegu on meie ees valik kahe erineva maailmanägemuse vahel. Üks keskendub tulevikule, teine minevikule," rääkis Harris.

Harris rääkis veel radikaalsest agendast nimega "Projekt 2025", mille käisid välja paremäärmuslased. Harrise sõnul viib selline plaan USA tagasi tumedasse minevikku. Trump on samas järjepidevalt öelnud, et tema pole selle algatusega seotud.

Trump teatas kolmapäeval taas, et tal pole "Projekt 2025" mingit pistmist ja ta ei tea sellest suurt midagi.

Trump kritiseeris kolmapäeval ka Bidenit, kuid suunas oma kriitika kiiresti ümber Harrise peale. Trump rääkis, et tema "California sotsialism tapab USA praeguse ühiskonnakorralduse".

Trump tõi välja veel Harrise tegevuse piirikriisi lahendamisel ning leidis, et ta ei saanud selle tööga hakkama. Trump süüdistas Harrist samuti Bideni tervisega seotud probleemide varjamises.