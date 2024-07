Keskerakonnast lahkunud Jaanus Riibe liitus Reformierakonnaga

"Reformierakonnal on Tallinnas tugev meeskond, konkreetne ja selge nägemus, kuidas linna arendada. Olles suvel pidanud oma valijatega pikalt nõu, jõudsin järeldusele, et Reformierakonnaga ühinedes saan kõige paremini jätkata nii endale kui enda valijate jaoks oluliste teemade eest seismist Tallinna linnavolikogus," ütles Riibe, lisades, et tema varasemad väärtused ja vaated ei ole muutunud, aga Reformierakonna liberaal-demokraatlik ideoloogia kattuvat paremini tema seisukohtadega.

Riibe plaanib kandideerida Reformierakonna ridades Tallinna linnavolikokku ka 2025. aasta kohalikel valimistel.

Aastatel 2017-2024 oli Jaanus Riibe Kristiine linnaosa vanem. Enne seda, aastatel 2011-2017 töötas ta Lasnamäe linnaosa vanema asetäitjana. Riibe on ka endine Tallinna tudengite juht, olles olnud aktiivne üliõpilasliikumises nii pealinnas kui ka Eesti Üliõpilaskondade Liidus.

Riibe jätkub Tallinna linnavolikogu liikmena Kristiine elanike esindamist ja liitub Reformierakonna fraktsiooniga. Sotsiaaldemokraatliku erakonna, Isamaa ja Reformierakonna võimuliidul on nüüd volikogus kolmehääleline enamus.