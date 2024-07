Opositsioonierakonnad on uue koalitsioonileppe suhtes kriitilised

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et uus valitsus on seesama vana maksutõusude valitsus. "Maksutõusude ideed tõmmati nagu eelmisel kevadel kübarast välja, nimetades nüüd seda "ettevõtlusele kindlustunde loomiseks" ja "inimeste toimetuleku tagamiseks". Jaanuaris lubasid nad, et aitab uutest maksutõusudest. Ka see osutus järjekordseks valeks," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul jõuab Eesti plaanitavate maksutõusudega kaudsete maksude poolest Euroopa Liidus esimeseks, mis annab uue riigipoolse tõuke inflatsiooniks ning vähendab just väiksema sissetulekuga inimeste toimetulekut.

Reinsalu rääkis, et tegelikkuses on uusi maksutõuse vaja selleks, et katta Reformierakonna maksuküüru, mis lükatakse edasi vaid üks aasta.

"Naljanumber on kõneleda selles virvarris ettevõtjatele antavast kindlustundest. Tulumaksu määr on järgmisest aastast täna kehtiva seaduse järgi üks number, seda muudetakse järgmiseks aastaks, siis muudetakse 2026 kuni 2028 lõpuni ja sealt edasi ei tea keegi, milline tulumaks kehtestatakse. Ettevõtjad saavad paraku sõnumi, et Eesti on kõrgete maksude maa ja neid makse kehtestatakse kiiresti, ilma mingi kaasamise ja mõjuanalüüsita poliitilise suva alusel. Mandaati ühiskonnalt selliseks poliitikaks pole saadud. See on tõsine legitiimsuse probleem," lausus Reinsalu.

Kulude kokkuhoiust rääkides, ütles Reinsalu, et 2024. aastal suudeti tegelikult negatiivse eelarvega tegelikult kärpida vaid ca 50 miljonit eurot. "Sisuliselt oli tegemist moondusega: nii vähendati valitsuse sihtotstarbeta reservi 10 miljonit ja samal ajal suurendati seda eelmisest aastast ülekantava rahaga 100 miljonit," sõnas ta.

"Kui soovitakse tõhusalt valitsemiskulusid vähendada, tuleks seda teha negatiivse eelarvega koheselt. Juba kehtivas riigieelarve strateegias on ette nähtud nulleelarve projektiga kulude kokkuhoidu 0,38 protsenti SKP-st ehk ca 170 miljonit eurot järgmine aasta. Kas see nüüd planeeritav kokkuhoid tuleb lisaks nulleelarve kokkuhoiule või viimati nimetatud projekt on läbi kukkunud?" küsis Reinsalu.

Reinsalu ütles, et ettevõtluse kindlustunnet ei suurenda ka kliimaseadus, mis tema sõnul sisaldab endas sissekodeeritud plaanimajandust ja regulatiivsust.

Sisulist, arusaadavat energeetikaeesmärki, mida ühiskond ja ettevõtted ootavad, Reinsalu sõnul ei sõnastatud.

Reinsalu heitis ka uuele valitsusele ette, et lastega perede kindlustundest ei olnud koalitsioonileppes juttu mitte sõnagi. "Ainus "kindlustunde lubadus" on ebamäärane ähvardus toetusi muuta sissetulekust tulenevalt selektiivseks. See on ülimalt ohtlik poliitiline kurss."

Lauri Laats: Michali valitsus ajab käe põhjani rahva rahakotti

Uue valitsuskoalitsiooni jutt riigieelarve kärbetest on kui kõverpeeglis, sest ajal, kui kodanikke ja ettevõtteid "premeeritakse" uute maksutõusudega, luuakse üks ministrikoht juurde, ütles riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.

"Praeguse informatsiooni kohaselt kergitatakse kaks protsenti tulu- ja käibemaksu ning kehtestatakse ettevõtetele kaheprotsendiline tulumaks. Ettevõtete tulumaksu meede võib küll riigile lisatulu tähendada, kuid peegeldub õige pea hindade kasvus, sest tarbijad peavad selle kaks protsenti katma," lausus Laats.

"Pole kahtlustki, et madala sissetulekuga inimeste elu muutub veel keerulisemaks, sest just neile mõjuvad seesugused maksutõusud kõige valusamalt. Valitsus võib nimetada seda igaühe panuseks riigi julgeolekusse, kuid tõsiasi on see, et seni kuni me ei tea, millele riigieelarve kulub, ei saa ka uskuda, et see raha tõepoolest julgeoleku hüvanguks läheb," lisas Laats.

Keskerakonna saadiku sõnul ametisse astuva valitsuse sõnad ja teod ei klapi.

"Kui tuleva aasta riigieelarve on miljardiga miinuses, peaks esmajoones valitsus kokkuhoidu toovate tegudega eeskuju näitama. Selle asemel suurendatakse ministrite ja koos sellega ka ametnike arvu. Uue valitsuse usaldusväärsus on juba enne tööle asumist saanud tõsise tagasilöögi," rääkis Laats

Laatsi sõnul jääb arusaamatuks, miks on vaja eraldi taristuministri ametikohta olukorras, kus maanteede ehitus on vähendatud miinimumtasemeni ja olemasolevate teede remondivõlg aina kasvab. "Tegemist ei ole riigimeheliku käitumisega, vaid sotsidele meelehea pakkumisega. Mõne üksiku üürimaja ehitamiseks ei ole vaja luua uut ministrikohta," ütles Laats.

"Küll aga tuleb Kristen Michalit tunnustada otsuse eest jõukaid soosiv tulumaksureform edasi lükata. See on riigile liiga kallis valimislubadus ning lõpuks ometi sai sellest ka Reformierakond aru. Nüüd tuleb loota, et nn maksuküüru kaotamine kaoks ise ajalukku ning rohkem sellest enam ei räägitaks," lisas Lauri Laats.