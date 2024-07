Boris Johnson ärgitas Trumpi jätkama Ukraina toetamist

Hiljuti valis Trump oma asepresidendikandidaadiks J.D. Vance'i, kes ei toetanud viimast Ukraina abistamise paketti. Trump on praegu populaarseim USA presidendikandidaat ning Euroopas muretsetakse nüüd, et USA võib lõpetada abi andmise Ukrainale, kui Trump peaks valimised võitma.

Johnson on olnud samas väga suur Ukraina toetaja ning kohtus esmaspäeval Trumpiga. Nende vestlus kestis ligi tund aega ning Johnson kutsus Trumpi üles mitte keerama Ukrainale selga. Trump elas hiljuti üle veel mõrvakatse ning sai kõrvast haavata.

Johnson kinnitas, et Trump on hea tervise juures ning arutati pikalt Ukraina teema üle. Johnsoni sõnul saab Trumpist tugev ja otsustav juht, mis on vajalik, et demokraatiat kaitstaks agressiooni eest, vahendas The Telegraph.

Teisipäeval tekitas Suurbritannias furoori veel Vance'i sõnavõtt. Nimelt tunnistas Vance eelmisel nädalal, et on sõbraga arutanud, milline oleks esimene islamistlik riik, mis saab omale tuumarelva.

"Võib-olla on see Iraan. Ehk juba Pakistan on seda. Ja siis leidsime lõpuks, et võib-olla on see tegelikult Suurbritannia, kuna leiboristid võtsid võimu üle," rääkis Vance.

Vance'i jutt vihastas aga leiboristidega seotud moslemiaktiviste, kes leidsid, et asepresidendikandidaadi jutt oli rassistlik.

Leiboristide juhtkond kinnitas samas, et partei teeb koostööd ka Vance'iga, kui Trump võidab USA valimised.

"President Trump on vastuoluline, eks ole. Pole üllatav, et ta valis oma asepresidendikandidaadiks vastuolulise kandidaadi. Vaadake, lõpuks teeme koostööd kõigiga, kelle ameeriklased valivad," ütles kaitseminister John Healey

Briti meedia teatel üritavad leiboristid nüüd luua paremaid suhteid Trumpiga, kuna eeldavad, et ta võib naasta Valgesse Majja. Leiboristide partei moslemite ühenduse juht Ali Milani leidis seetõttu, et partei vastus Vance'i kommentaarile polnud piisavalt jõuline ning süüdistas Vance'i islamofoobias.