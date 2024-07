Trump ei soostu väitlusega enne demokraatide kandidaadi kinnitamist

"Demokraadid võivad Kamala Harrise osas veel oma meelt muuta," sõnas Trumpi kampaania kõneisik Steven Cheung avalduses.

Harrist on peetud demokraatide tõenäoliseks presidendikandidaadiks pärast seda, kui president Joe Biden eelmisel pühapäeval teatas, et loobub presidendivalimistel osalemisest.

Meediakanali ABC News korraldatav järgmine valimisdebatt pidi toimuma 10. septembril, kuid see oli kavandatud enne Bideni loobumist.

Harris ise ütles neljapäeval, et on valimisväitluseks Trumpiga valmis ja nõustub varem kokkulepitud kuupäevaga.

Trump on teatanud, et eelistab debati korraldajana telekanalit Fox News.

Fox News on Trumpi ja Harrise valimiskampaaniatele adresseeritud kirjades pakkunud välja nende kahe valimisdebati kuupäevaks 17. septembrit.

USA-s on valimiskampaania juba täies hoos.

Trump nimetas kolmapäevasel kampaaniaüritusel USA asepresidenti Kamala Harrist muu hulgas äärmusvasakpoolseks hulluks.

Ekspresident andis naisele ühtlasi uue hüüdnime Valetav Kamala ja märkis, et tema rekordilised ebaõnnestumised riigipiiri turvamisel ja migrantide kuritegevuse ohjeldamisel on laastanud terveid kogukondi.

Viimased küsitlused näitavad, et seis valimiste eel on tasavägine. Mõnes uuringus edestab Harris napilt Trumpi. Teiste küsitluste kohaselt edestab Trump napilt Harrist. RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Trumpil Harrise ees 1,9-protsendipunktine edu.

Kaalukeeleosariigid kalduvad praegu pigem Trumpi poole. Samas tuleb arvesse võtta, et Harris alles alustas oma kampaaniat. Trumpi edu on napp ning valimistel võib kaalukauss Harrise kasuks kalduda.