80 riiki leppisid kokku üleilmsetes e-kaubanduse reeglites

Viis aastat kestnud läbirääkimiste järel avaldasid kõneluste koordinaatorid Austraalia, Jaapan ja Singapur nn stabiliseeritud teksti, mida Euroopa Liit nimetas "ajalooliseks uudiseks" ja Suurbritannia tunnistas "murranguliseks".

"Me rääkisime läbi esimesed ülemaailmsed digitaalkaubanduse reeglid," kirjutas Euroopa Komisjoni majandusküsimuste juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis sotsiaalmeediavõrgustikus X (endine Twitter).

Ühendkuningriik teatas, et leping kohustab kõiki osalejaid muutma tollidokumendid ja -protsessid digitaalseks, tunnustama e-dokumente ja e-allkirju ning kehtestama õiguslikud tagatised veebipetturite ja toodete kohta esitatavate eksitavate väidete vastu.

Tekstis öeldakse, et osapooled püüavad piirata rämpsposti ja kaitsta isikuandmeid ning pakkuda tuge vähem arenenud riikidele.

Läbirääkimistel on osalenud 91 Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 166 liikmest, sealhulgas Hiina, Kanada, Argentina, Nigeeria ja Saudi Araabia.

Ameerika Ühendriikide esindajad ütlesid oma kommentaaris, et uus tekst on oluline samm edasi, kuid see on siiski veel puudulik ja vaja oleks teha rohkem tööd, sealhulgas olulistest julgeolekuhuvidest tulenevate erandite sõnastamisel.

"Ootame huviga koostööd huvitatud liikmetega, et leida lahendused kõigile allesjäänud küsimustele ja viia läbirääkimised õigeaegselt lõpule," ütles USA suursaadik WTO-s Maria Pagan Genfis tehtud avalduses.

Ühe anonüümsust palunud allika sõnul oli reservatsioone ka mõnel teisel riigil, näiteks Brasiilial, Indoneesial ja Türgil, lisades, et enamikul juhtudel olid nende mured väiksemad.

Osalejad tuleb siiski veel vaeva näha, et muuta kokkulepe WTO ametlikuks lepinguks, sest selleks oleks vaja organisatsiooni kõigi liikmesriikide konsensust.