Hiinast tellitud pakkide hulk on Omniva sõnul kasvanud 40 protsenti

Kiire hinnatõus on vähendanud Eesti jaekaubandusettevõtete müügimahtu ja hoogustanud odavate kaupade tellimist Aasia veebikaubamajadest nagu Temu ja Aliexpress. Omnivas on Hiina pakikaubanduse maht kasvanud tänavu 40 protsenti.

Statistikaameti andmetel kahanes juulis tööstuskaupade maht eelmise aasta sama ajaga võrreldes kolm protsenti. Neist omakorda üheksa protsenti vähenes müügimaht spetsialiseeritud kauplustes. Kodumasinate kaupluste maht vähenes kuus ning rõivakaupluste neli protsenti.

Denim Dreami omanik Heinar Põldma tõdes, et kaubanduses pole kerged ajad.

"Kui on kriis, siis see mõjub moekaupadele ikka väga tõsiselt. Nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Poolas, kus meil on kauplused, on kõikjal veidikene langus. Vahel tugevam, vahel nõrgem, aga Eestis on eriti kõrge. Me oleme vaadanud selle 30 aasta jooksul, kus on olnud kolm kriisi, siis alati on see aeg, kus otsitakse soodsamat ja selleks ka see outlet," rääkis ta.

Hiljuti avatud odavmüügipood teeb praegu Denim Dreamis kõige suuremat käivet, lisas Põldma.

Majanduslanguse ja kiire hinnatõusu tõttu ongi palju inimesed ostmas pakkide viisi asju Aasia e-kaubamajadest.

"Pakimahud Hiinast on kasvanud ligi 40 protsenti. Me näeme päris suurt kasvu ja eelkõige selle kasvu taga on Hiina platvorm Temu, kes on väga märkimisväärselt kasvatanud Eestis olevat turuosa," rääkis Omniva rahvusvahelise äri juht Sven Kukemelk.

Hiinast tellitakse igasuguseid odavaid asju.

"Telefonikatted, autosse telefonihoidikud, samamoodi lihtsamad aiatööriistad, jõulutuled, välisvalgustid – sedasorti asjad. Aga ka mänguasju. Riiete osas ei ole hiinlastel väga kõrget osakaalu," loetles Kukemelk.

Kui Aasia e-kaupmees Eestis võidab, siis teeb ta seda Eesti kaupluste arvelt, kes samuti müüvad oma kaupa e-poodide kaudu.

"See mahukasv tuleb suuresti Aasia mahu kasvust ja uutest tegijatest pakiturul. Aga samas, näiteks kui ostukorvi vaadata, siis keskmine ostukorvi väärtus on umbes 20 protsenti aastaga langenud, mis tähendab, et inimesed tegelikult lükkavad kallimaid oste edasi, vaatavad soodustooteid, otsivad soodust ja tegelikult ostavad ikkagi odavamaid asju," ütles e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.